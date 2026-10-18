أسعار الدواجن والطيور اليوم.. اعرف الفراخ والبانيه والأوراك بكام

تختلف أسعار الدواجن والطيور اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في الأسواق والبورصة وفقاً لنواعها والمنطقة السكنية، لتلبية احتياجات البيت المصري بمختلف فئاتها.
وفيما يلي تقرير شامل ومفصل حول أسعار الدواجن ومستلزماتها اليوم:
أولاً: أسعار الدواجن الحية (البيضاء والبلدي والملونة)
الفراخ البيضاء: تتراوح بين 77 إلى 78 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في الأسواق بنحو 87 إلى 88 جنيهًا للكيلو (مع وجود عروض الجملة مثل الـ 10 كيلو بـ 820 جنيهًا).
الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في الأسواق نحو 120 جنيهًا.
الفراخ البلدي الصعيدي / وفراخ الحشو: تتراوح حول 130 جنيهًا للكيلو.
فراخ الساسو (الحمراء): تسجل في المزرعة نحو 100 - 103 جنيهات وتُباع للمستهلك بين 110 إلى 115 جنيهًا.
أمهات أبيض: سجل سعر الكيلو نحو 80 جنيهًا.
عروض الفراخ العتاقي: متوفرة في بعض المنافذ والأسواق ضمن عروض اقتصادية (مثل الـ 5 فرخات وزن كيلو ونصف بقيمة 500 جنيه).
ثانياً: أسعار الطيور المختلفة (البط، الرومي، الحمام، والارانب)
البط البلدي: يسجل الكيلو نحو 130 إلى 140 جنيهًا.
الرومي البلدي: يتراوح سعر الكيلو حول 150 جنيهًا.
الوز الشامورت: سجل الكيلو نحو 120 جنيهًا.
الحمام الجامبو: يتراوح سعر الجوز (زوج الحمام) بين 220 جنيهًا.
الأرانب البلدي: سجل سعر الكيلو نحو 130 جنيهًا.
ثالثاً: أسعار أجزاء الدواجن والأوراك والبانيه
وتشهد أجزاء الدواجن إقبالاً كبيراً لتنوعها وتناسبها مع احتياجات الأسر المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:
كيلو الأوراك: بـ 90 جنيهًا (مع وجود عروض الـ 5 كيلو بـ 425 جنيهًا).
كيلو البانيه: يتراوح بين 200 إلى 220 جنيهًا (مع عروض توفير الثلاثة كيلو بـ 625 جنيهًا).
الشيش طاووق وشاورما الفراخ: سجل الكيلو نحو 200 جنيه (وعروض الثلاثة كيلو بـ 499 جنيهًا).
الدبابيس، الصدور بالعظم، والحمام الكدب: سجل الكيلو نحو 140 جنيهًا (وعروض الثلاثة كيلو بـ 400 جنيه).
الكبد والقوانص: سجل الكيلو نحو 100 جنيه.
الأجنحة والوينجز: سجل الكيلو نحو 50 جنيهًا.
وتظل أسعار الدواجن متحركة ومتباينة بشكل طفيف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر بناءً على مصاريف النقل وهامش الربح في كل سوق.