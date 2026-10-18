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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

خدمات

أسعار الدواجن والطيور اليوم.. اعرف الفراخ والبانيه والأوراك بكام

الدواجن
الدواجن
قسم الخدمات

تختلف أسعار الدواجن والطيور اليوم الأحد 18 أكتوبر 2026 في الأسواق والبورصة وفقاً لنواعها والمنطقة السكنية، لتلبية احتياجات البيت المصري بمختلف فئاتها.  

​وفيما يلي تقرير شامل ومفصل حول أسعار الدواجن ومستلزماتها اليوم:  

اسعار الدواجن اليوم

​أولاً: أسعار الدواجن الحية (البيضاء والبلدي والملونة)

الفراخ البيضاء: تتراوح بين 77 إلى 78 جنيهًا في المزرعة، وتصل للمستهلك في الأسواق بنحو 87 إلى 88 جنيهًا للكيلو (مع وجود عروض الجملة مثل الـ 10 كيلو بـ 820 جنيهًا).  

الفراخ البلدي: سجل سعر الكيلو في الأسواق نحو 120 جنيهًا.  

اسعار الدواجن اليوم الخميس

الفراخ البلدي الصعيدي / وفراخ الحشو: تتراوح حول 130 جنيهًا للكيلو.  

فراخ الساسو (الحمراء): تسجل في المزرعة نحو 100 - 103 جنيهات وتُباع للمستهلك بين 110 إلى 115 جنيهًا.  

أمهات أبيض: سجل سعر الكيلو نحو 80 جنيهًا.  

اسعار الدواجن اليوم

عروض الفراخ العتاقي: متوفرة في بعض المنافذ والأسواق ضمن عروض اقتصادية (مثل الـ 5 فرخات وزن كيلو ونصف بقيمة 500 جنيه).  

​ثانياً: أسعار الطيور المختلفة (البط، الرومي، الحمام، والارانب)

البط البلدي: يسجل الكيلو نحو 130 إلى 140 جنيهًا.  

اسعار الدواجن اليوم

الرومي البلدي: يتراوح سعر الكيلو حول 150 جنيهًا.  

الوز الشامورت: سجل الكيلو نحو 120 جنيهًا.  

الحمام الجامبو: يتراوح سعر الجوز (زوج الحمام) بين 220 جنيهًا.  

الأرانب البلدي: سجل سعر الكيلو نحو 130 جنيهًا. 

الدواجن

​ثالثاً: أسعار أجزاء الدواجن والأوراك والبانيه

و​تشهد أجزاء الدواجن إقبالاً كبيراً لتنوعها وتناسبها مع احتياجات الأسر المختلفة، وجاءت الأسعار كالتالي:

كيلو الأوراك: بـ 90 جنيهًا (مع وجود عروض الـ 5 كيلو بـ 425 جنيهًا).  

اسعار الدواجن اليوم

كيلو البانيه: يتراوح بين 200 إلى 220 جنيهًا (مع عروض توفير الثلاثة كيلو بـ 625 جنيهًا).  

الشيش طاووق وشاورما الفراخ: سجل الكيلو نحو 200 جنيه (وعروض الثلاثة كيلو بـ 499 جنيهًا).  

أسعار الدواجن اليوم

الدبابيس، الصدور بالعظم، والحمام الكدب: سجل الكيلو نحو 140 جنيهًا (وعروض الثلاثة كيلو بـ 400 جنيه).  

الكبد والقوانص: سجل الكيلو نحو 100 جنيه.  

الأجنحة والوينجز: سجل الكيلو نحو 50 جنيهًا.  

أسعار الدواجن

و​تظل أسعار الدواجن متحركة ومتباينة بشكل طفيف من منطقة لأخرى ومن تاجر لآخر بناءً على مصاريف النقل وهامش الربح في كل سوق.

الدواجن الطيور أسعار الدواجن البانيه الأوراك الفراخ

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