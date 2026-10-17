أسعار 30 سلعة في منافذ التموين.. اعرف المكرونة والزيت بكام؟

تواصل وزارة التموين والتجارة الداخلية التوسع في طرح السلع الغذائية والاستهلاكية عبر المجمعات الاستهلاكية والمنافذ التموينية والمنافذ المتحركة في كافة المحافظات، لضمان توافر السلع الأساسية بأسعار مخفضة تلبي احتياجات كافة الفئات.

أولاً: أسعار السلع الأساسية على بطاقات التموين

وتشهد القائمة التموينية استقراراً في أسعار السلع المخصصة لأصحاب البطاقات، حيث تضم المنظومة أكثر من 30 سلعة متنوعة، جاءت أبرز أسعارها كالتالي:

السكر المعبأ (1 كجم): 12.60 جنيه.

الزيت الخليط (800 مل): 30 جنيهًا.

الزيت الخليط (1.5 لتر): 56 جنيهًا.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 18 جنيهًا.

المكرونة (800 جرام): 17 جنيهًا.

المكرونة (400 جرام): 8.50 جنيه.

الفول المعبأ (500 جرام): 9 جنيهات.

العدس المجروش (500 جرام): 21 جنيهًا.

ثانياً: أسعار الألبان والمنتجات الغذائية والمعلبات

وتتيح المجمعات الاستهلاكية والبدالون التموينيون مجموعة من المنتجات التكميلية والمعلبات بأسعار مناسبة:

الجبن الأبيض تتراباك (250 جرام): 7.50 جنيه.

الجبن الأبيض (125 جرام): 4.50 جنيه.

اللبن الجاف (125 جرام): 25.50 جنيه.

التونة المفتتة (140 جرام): 18 جنيهًا.

الصلصة (300 جرام): 8 جنيهات.

المربى أنواع (350 جرام): 16 جنيهًا.

الشاي الناعم (40 جرام): 5 جنيهات.

الخل 5% (900 مل): 6 جنيهات.

ملح الطعام (300 جرام): 1.25 جنيه.

ثالثاً: المنظفات والمستلزمات المنزلية

المسحوق الأوتوماتيك (800 جرام): 25 جنيهًا.

المسحوق العادي اليدوي (800 جرام): 16 جنيهًا.

صابون الغسيل (125 جرام): 3 جنيهات.

صابون التواليت (125 جرام): 7.50 جنيه.

سائل غسيل الأواني (80 جرام): 3 جنيهات.

رابعاً: مبادرات تخفيض الأسعار بالمنافذ والمجمعات الاستهلاكية

وإلى جانب المقررات التموينية، تُطلق الدولة مبادرات للتخفيضات الحرة داخل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ الكبرى لتوفير المواد الغذائية بأسعار تنافسية تقل عن الأسواق التجارية بنسب تتراوح بين 15% إلى 25%:

الأرز المعبأ الحر (1 كجم): 25 جنيهًا.

السكر المعبأ الحر (1 كجم): 25 جنيهًا.

الدقيق المعبأ (1 كجم): 20 جنيهًا.

زيت الخليط (700 مل): 50 جنيهًا.

اللبن كامل الدسم (1 لتر): 44 جنيهًا.

وتنتشر المنافذ الثابتة والمتحركة التابعة لوزارة التموين ومختلف الجهات المعنية بالمحافظات لضمان وصول الدعم والسلع المخفضة لكل منزل.