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بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة
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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

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بداية المشوار.. موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي في الكونفدرالية والقنوات الناقلة

الأهلي وكيتارا الاوغندي
الأهلي وكيتارا الاوغندي
خالد يوسف

يستهل فريق الأهلي مشواره الإفريقي اليوم، عندما يحلّ ضيفاً ثقيلاً على فريق كيتارا الأوغندي، على ملعب "هويما سيتي"، في منافسات ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

حيث يدخل المارد الأحمر اللقاء بتركيز عالٍ وعزيمة كبيرة لتحقيق نتيجة إيجابية خارج الديار تضمن له الأفضلية، وتسهل مهمته قبل خوض مواجهة الإياب المقررة بالقاهرة يوم 25 أكتوبر الجاري، في ظل سعي الأحمر لقص شريط المنافسة القارية بنجاح يُقرّب الفريق من حجز بطاقة التأهل والدخول بقوة لنحو الأدوار التالية.

معنويات مرتفعة للمارد الأحمر

يخوض الأهلي اللقاء بدفعة معنوية قوية، بعدما تفوق على غريمه الزمالك بهدفين دون مقابل في مباراة القمة الأخيرة، وهو ما يأمل الجهاز الفني في استغلاله لتحقيق بداية مميزة على الصعيد القاري، وتعزيز طموحات الفريق في المنافسة على اللقب.

اخر لقاءات الأهلي 

تحمل مشاركة الأهلي في النسخة الحالية طابعًا خاصًا، إذ يعود إلى منافسات كأس الكونفدرالية الإفريقية بعد سنوات من الظهور المتواصل في دوري أبطال إفريقيا، وذلك بعدما أنهى الموسم الماضي من الدوري المحلي في المركز الثالث.


غيابات مؤثرة للأهلي في بداية المشوار

يغيب ياسر إبراهيم عن رحلة الأهلي إلى أوغندا بسبب الإيقاف وعدم الجاهزية، فيما خرج كريم الدبيس وأحمد نبيل كوكا ومحمود صلاح وعمرو الجزار ويوسف بلعمري من حسابات الجهاز الفني بسبب الإصابة، في ضربة لخيارات الفريق قبل المواجهة القارية المرتقبة.

ياسر إبراهيم 

وشهدت قائمة المستبعدين أيضًا خروج خمسة لاعبين لأسباب فنية، وهم أقطاي عبد الله ورضا سليم وأحمد خالد كباكا ومحمد الضاوي كريستو ومحمد عبد الله، وفقًا لرؤية الحسين عموتة واحتياجات الفريق في المباراة.

موعد مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم في الكونفدرالية

يلتقي النادي الأهلي مع نظيره كيتارا الأوغندي، في تمام الساعة الرابعة من عصر اليوم السبت بتوقيت القاهرة والسعودية، في إطار منافسات ذهاب دور الـ 32 ببطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية.

قناة مجانية تنقل مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي

من المقرر أن تذاع مباراة النادي الأهلي مع فريق كيتارا الأوغندي على شاشة قناة أون سبورت، باعتبارها الناقل الحصري للمباراة التي ستقام خارج الديار في دولة أوغندا.

فريق الأهلي 

وقد أعلنت الشبكة المصرية عن حصولها على حقوق بث المواجهة، لتتيح لجماهير القلعة الحمراء متابعة انطلاقة الفريق في البطولة.


التشكيل المتوقع للأهلي أمام كيتارا الأوغندي

يُتوقع أن يعتمد المغربي الحسين عموتة، المدير الفني للأهلي، على مجموعة من العناصر الأساسية التي شاركت في مواجهة الزمالك الأخيرة، مع إجراء بعض التعديلات وفقًا لجاهزية اللاعبين وطبيعة المباراة خارج الأرض.

الجهاز الفني 

ومن المنتظر أن يأتي التشكيل المتوقع للأهلي أمام كيتارا الأوغندي على النحو التالي:

حراسة المرمى: محمد الشناوي.

خط الدفاع: محمد هاني، ياسين مرعي، أشرف داري، توفيق محمد.

تشكيل الأهلي 

خط الوسط: أكرم توفيق، مروان عطية، إمام عاشور.

خط الهجوم: أحمد سيد زيزو، أشرف بن شرقي، سفيان بنجديدة.

بداية المشوار للمارد الأحمر مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي فريق الأهلي كأس الكونفدرالية الإفريقية المغربي الحسين عموتة أون سبورت

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