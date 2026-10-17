قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
احذروا الأمطار من الأحد للخميس .. أسبوع من البرودة وانخفاض درجات الحرارة
الرئيس السيسي: التماسك الوطني ووحدة الصف عاملان حاسمان في حماية الوطن
الرئيس السيسي: لولا دعم أشقائنا في الخليج بعد 2011 مكنتش أعرف إيه اللي كان هيحصل لنا
الرئيس السيسي للشعب: محتاج دعمكم لتجهيز من يدير البلاد
طلب إحاطة بشأن حوكمة المصروفات المدرسية وتخفيف الأعباء المالية عن أولياء الأمور
شهيد وإصابات بنيران الاحتلال.. قصف ونسف منازل في غزة
الرئيس السيسي: الدستور المصري لن يُمس.. والالتزام بصونه موقف مؤكد
إثيوبيا على حافة الانفجار.. جبهة تيجراي تحذر السكان من الاقتراب من المطارات
الرئيس السيسي: القوات المسلحة ليست كيانا منفصلا عن الشعب بل هي جزء أصيل منه
الرئيس السيسي: الحفاظ على الدولة الوطنية واستقرارها يتطلب مؤسسات قوية
صرف مبكر لمعاشات نوفمبر 2026 من بنك ناصر الاجتماعي والفئات المستحقة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

معلومات مهمة عن مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم فى الكونفدرالية

الأهلي
الأهلي
عمرو مصطفى

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يقام على ملعب الفريق الأوغندي.

معلومات عن مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم السبت فى الكونفدرالية

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، سواء بالفوز أو الخروج بالتعادل، من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم مباراة القمة الأخيرة أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، حملا توقيع محمد هاني والجزائري منصف بقرار، ليحقق الفريق دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره القاري.

ويطمح الأهلي إلى استثمار الفوز في القمة ومواصلة صحوته، من خلال تقديم أداء قوي أمام كيتارا، وتحقيق بداية مثالية في مشواره بالكونفدرالية، خاصة أن المنافسة الأفريقية تمثل تحديًا جديدًا للفريق خلال الموسم الجاري.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات خارج الديار، مع ضرورة التركيز وتجنب الأخطاء الدفاعية، من أجل العودة بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي ظهور فريقها بصورة قوية، أملاً في تحقيق انتصار جديد يمنح اللاعبين دفعة إضافية نحو المنافسة على اللقب الأفريقي.

الأهلي كيتارا الأوغندي الكونفدرالية كيتارا الحسين عموتة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إنستاباي

تحذير عاجل من إنستاباي.. تحويلات صغيرة قد تنتهي بخسارة أموالك بالكامل

منسي

ناصر منسي يعتذر لجماهير الزمالك بعد واقعة إلقاء القميص: حقكم عليّا

كاتي وترامب

أول تعليق من كاتي زكريا بعد إقالتها من البيت الأبيض

سعر الدولار

دون تغيير.. سعر الدولار في البنوك الآن

ناصر منسي

موتوا بغيظكم.. هيثم فاروق: من يريد سقوط الزمالك يختزل انتصاراته في الحظ

الرئيس السيسي

بعد انتهاء مدة حكم الرئيس السيسي.. عمرو أديب يثير الجدل بمجموعة تساؤلات

الرئيس السيسي

اللي عمله لمصر محدش يقدر يعمله.. تركي آل الشيخ يشيد بالرئيس السيسي

الزواج

هل يجوز أن تزوج الفتاة نفسها بدون علم أهلها؟.. الإفتاء تحسم الجدل

ترشيحاتنا

المتهمين

خلاف على أولوية ركوب سيارة.. ضبط المتهمين بالإعتداء على 3 طلاب بأسلحة بيضاء بالإسماعيلية

المتهم

تفاصيل واقعة هاتف سيدة الفيوم.. العثور عليه وتسليمه لصاحبته

المتهم

القبض على المتهم بإتلاف سيارة شخص بالقاهرة

بالصور

454 ألف جنيه سعر فستان دينا الشربيني في افتتاح مهرجان الجونة.. شاهد

دينا الشربيني
دينا الشربيني
دينا الشربيني

فستان مجسم.. ياسمينا العبد تستعرض رشاقتها في مهرجان الجونة

ياسمينا العبد
ياسمينا العبد
ياسمينا العبد

فستان زفاف هند مدحت يثير الجدل على السوشيال ميديا .. شاهد

هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي
هند مدحت و مكاوي

غير تقليدي.. يسرا تخطف الانظار بظهورها في مهرجان الجونة | شاهد

يسرا
يسرا
يسرا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. هبة محمد عيد

د. هبة محمد عيد تكتب: كيف نعلّم أبناءنا فن اختيار الصديق؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د.محمد عسكر يكتب: الهجمات السيبرانية.. تهديد متصاعد لأمن الغذاء والاقتصاد والأمن القومي

د. رانيا الفقي

د. رانيا الفقي تكتب: العسل المسموم

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: ⁩قلب آسيا ينبض للمصريين... كيف كسبت مصر رهاناً سياسياً عجز عنه الآخرون؟

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك زوسر

المزيد