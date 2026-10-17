معلومات مهمة عن مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم فى الكونفدرالية

يخوض الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بقيادة مدربه المغربي الحسين عموتة، مواجهة مهمة أمام كيتارا الأوغندي، في الثالثة عصر اليوم، ضمن منافسات ذهاب دور الـ32 ببطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، في اللقاء الذي يقام على ملعب الفريق الأوغندي.

معلومات عن مباراة الأهلي وكيتارا الأوغندي اليوم السبت فى الكونفدرالية

ويسعى الأهلي إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، سواء بالفوز أو الخروج بالتعادل، من أجل تسهيل مهمته في مباراة العودة بالقاهرة، والاقتراب خطوة جديدة من التأهل إلى دور المجموعات بالبطولة الأفريقية.

ويدخل المارد الأحمر المواجهة بمعنويات مرتفعة، بعدما نجح في حسم مباراة القمة الأخيرة أمام غريمه التقليدي الزمالك بهدفين دون رد، حملا توقيع محمد هاني والجزائري منصف بقرار، ليحقق الفريق دفعة معنوية مهمة قبل استكمال مشواره القاري.

ويطمح الأهلي إلى استثمار الفوز في القمة ومواصلة صحوته، من خلال تقديم أداء قوي أمام كيتارا، وتحقيق بداية مثالية في مشواره بالكونفدرالية، خاصة أن المنافسة الأفريقية تمثل تحديًا جديدًا للفريق خلال الموسم الجاري.

ويعول الجهاز الفني للأهلي على خبرات لاعبيه وقدرتهم على التعامل مع المباريات خارج الديار، مع ضرورة التركيز وتجنب الأخطاء الدفاعية، من أجل العودة بنتيجة تمنح الفريق أفضلية قبل لقاء الإياب في القاهرة.

وتترقب جماهير الأهلي ظهور فريقها بصورة قوية، أملاً في تحقيق انتصار جديد يمنح اللاعبين دفعة إضافية نحو المنافسة على اللقب الأفريقي.