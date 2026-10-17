سيف تقا: أتمنى اللعب للأهلي.. ومروان عطية الأفضل في مصر

أكد التونسي سيف تقا، لاعب وادي دجلة الحالي والأفريقي التونسي السابق، أن مروان عطية، لاعب وسط الأهلي، هو أفضل لاعب في مصر حاليًا، كونه يساعد فريقه على المكسب بالدفاع الجيد وتسجيل الأهداف وصناعة الفارق مع النادي والمنتخب.

وقال: “إنه لاعب رائع يتحسن باستمرار، وعندما تحتاجه في النادي والمنتخب ووسط كل هؤلاء النجوم تجده متواجدا وبكل قوة”.

وأضاف "تقا"، في تصريحات لبرنامج “نجوم دوري أورا” مع أحمد المصري عبر إذاعة “أون سبورت إف إم”: “إمام عاشور بعيد عن المنافسة مع أي لاعب في مصر، هو كواليتي مختلف، ومستواه ثابت لا يتغير، لكن مروان عطية مختلف تمامًا عن إمام عاشور”.

وتابع لاعب الأفريقي التونسي السابق: “أيمن الرمادي، مدرب البنك الأهلي، هو المدير الفني الأفضل في مصر حاليًا، ومحمد عبد المنعم من أيام تواجده في النادي الأهلي وهو أفضل مدافع في مصر، وبيراميدز هو أفضل فريق في مصر حاليًا وأسلوب لعبهم يشبه وادي دجلة بشكل كبير”.

واختتم سيف تقا حديثه قائلا: “أتمنى الفوز ببطولة في مصر وتقديم مستويات كبيرة دومًا مع الفريق الذي أمثله، وكذلك أتمنى ارتداء قميص الأهلي يومًا ما”.