قبل مواجهة كيتارا.. ماذا قدم الأهلي أمام الأندية الأوغندية في أفريقيا؟

استعرض الناقد عبد اللطيف فوزي، تاريخ مشاركات النادي الأهلي في بطولة كأس الكونفدرالية الإفريقية، ومحطاته السابقة في المسابقة، إلى جانب أرقامه أمام الأندية الأوغندية في البطولات القارية.

وأوضح فوزي، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، أن الأهلي شارك في الكونفدرالية الأفريقية في 3 مناسبات سابقة، قبل مشاركته الحالية، التي تُعد الرابعة تاريخيًا، والأولى له بنظام التأهل المباشر إلى البطولة دون الانتقال إليها بعد الخروج من دوري أبطال أفريقيا.

مشاركات الأهلي السابقة في الكونفدرالية الأفريقية عام 2009

بدأت رحلة الأهلي في الكونفدرالية عام 2009، بعدما ودع دوري أبطال أفريقيا أمام كانو بيلارز النيجيري، إثر التعادل ذهابًا في نيجيريا بنتيجة 1-1، وإيابًا في القاهرة بنتيجة 2-2، ليخرج الفريق من البطولة بقاعدة الأهداف المسجلة خارج الأرض.

وانتقل الأهلي بعدها إلى كأس الكونفدرالية الأفريقية، لكنه ودع المسابقة من دور الـ16، المعروف بالملحق، أمام سانتوس الأنجولي، بعد الاحتكام إلى ركلات الترجيح.

عام 2014

عاد الأهلي إلى الكونفدرالية الأفريقية عام 2014، بعدما خرج من دوري أبطال أفريقيا أمام أهلي بنغازي الليبي، عقب الخسارة في مباراة الذهاب بتونس بهدف دون رد، ثم الهزيمة في لقاء الإياب بالقاهرة بنتيجة 3-2.

ونجح الفريق الأحمر في استكمال مشواره بالكونفدرالية وتحقيق اللقب للمرة الأولى في تاريخه، بعدما تفوق على سيوي سبورت الإيفواري في المباراة النهائية، بفضل هدف عماد متعب، ليحقق إنجازًا قاريًا جديدًا.

عام 2015

شارك الأهلي في الكونفدرالية للمرة الثالثة عام 2015، بعد خروجه من دوري أبطال أفريقيا أمام المغرب التطواني، إذ خسر ذهابًا في المغرب بهدف دون رد، وفاز إيابًا في القاهرة بالنتيجة نفسها، قبل أن يخسر بركلات الترجيح بنتيجة 4-3.

وفي بطولة الكونفدرالية، وصل الأهلي إلى الدور نصف النهائي، لكنه ودع المسابقة أمام أورلاندو بايرتس الجنوب أفريقي.

مشاركة الأهلي في نسخة 2026

يخوض الأهلي النسخة الحالية من كأس الكونفدرالية الأفريقية للمرة الرابعة في تاريخه، بعدما احتل المركز الثالث في الدوري المصري الممتاز لموسم 2025-2026، وفقًا للمعلومات الواردة في التصريحات.

وتختلف المشاركة الحالية عن المحاولات السابقة، إذ يخوض الأهلي البطولة مباشرة، دون الانتقال إليها عقب الإقصاء من دوري أبطال أفريقيا، كما تُعد المرة الأولى التي يشارك فيها بهذا الشكل منذ تطبيق نظام دور المجموعات الذي يبدأ من دور الـ16.

أرقام الأهلي أمام الأندية الأوغندية

على جانب آخر، استعرض عبد اللطيف فوزي سجل مواجهات الأهلي أمام الأندية الأوغندية في البطولات الأفريقية، والذي يتضمن 12 مباراة، جاءت نتائجها على النحو التالي:

عدد المباريات: 12 مباراة.

الفوز: 7 مباريات.

التعادل: مباراة واحدة.

الهزيمة: 4 مباريات.

الأهداف المسجلة: 25 هدفًا.

الأهداف المستقبلة: 13 هدفًا.

وتأتي هذه الأرقام بالتزامن مع استعداد الأهلي لمواجهة كيتارا الأوغندي، في إطار مشواره بالبطولة القارية، حيث يتطلع الفريق الأحمر إلى تحقيق نتيجة إيجابية خارج ملعبه، تمنحه أفضلية قبل لقاء العودة في القاهرة، ومواصلة المنافسة على اللقب الأفريقي.