بيعملولهم ألف حساب.. أحمد سليمان: الحكام بيخافوا من الأهلي والزمالك

شن أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، هجومًا على الاتحاد المصري لكرة القدم والحكام، متحدثًا عن طبيعة تعاملهم مع قطبي الكرة المصرية الأهلي والزمالك، وتأثير جماهير الناديين والإعلام في المشهد الكروي.

وقال أحمد سليمان، خلال ظهوره في برنامج «اللعيب»، إن اتحاد الكرة يتعامل بحذر مع قراراته المتعلقة بالأهلي والزمالك، مشيرًا إلى أن الحكام المصريين يتأثرون، بحسب وجهة نظره، بحجم جماهيرية الناديين.

وأضاف عضو مجلس إدارة الزمالك: «اتحاد الكرة في قراراته بيقلق من الأهلي والزمالك، والحكام المصريون بيخافوا من الأهلي وبيعملوا حساب لجماهير الزمالك».

وتابع أحمد سليمان تصريحاته قائلًا: «أضعف ناس في منظومة الكرة هم اتحاد الكرة، وبعدهم الحكام، والأهلي والزمالك عندهم عزوة الإعلام والجمهور».

وتأتي تصريحات عضو مجلس إدارة الزمالك في إطار الجدل المستمر بشأن أداء التحكيم وقرارات اتحاد الكرة في المسابقات المحلية، في ظل الاهتمام الجماهيري والإعلامي الكبير بالمباريات التي تجمع قطبي الكرة المصرية، وما يصاحبها من نقاشات حول القرارات التحكيمية وإدارة المنافسات.