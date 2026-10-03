معرفوش.. أحمد سليمان يكشف موقفه من ترشيح حسام الزناتي للزمالك

أثار أحمد سليمان، عضو مجلس إدارة نادي الزمالك، جدلًا خلال ظهوره ببرنامج «اللعيب» على قناة «إم بي سي مصر»، بعدما تحدث عن الأسماء المطروحة لتولي منصب المدير الرياضي بالنادي، ومن بينها حسام الزناتي.

وأكد أحمد سليمان أنه لم يتم عرض اسم حسام الزناتي عليه بشكل رسمي داخل اجتماعات مجلس الإدارة، مشيرًا إلى أن كل ما يعرفه عن ترشيحه للمنصب جاء من خلال ما يتم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وقال سليمان: «أنا محدش في مجلس الإدارة عرض عليا اسم حسام، كل اللي بقراه في السوشيال ميديا، وزيي ناس كتيرة في المجلس بتسمع في السوشيال ميديا».

وتطرق عضو مجلس إدارة الزمالك إلى طبيعة منصب المدير الرياضي، مستشهدًا بتجربة فريق كرة اليد بالنادي، مؤكدًا أن الزمالك استعان بلوكا، أحد أبرز لاعبي كرة اليد في تاريخ النادي، لتولي منصب المدير الرياضي.

وأضاف أن بعض الأندية المصرية استعانت أيضًا بشخصيات سبق لها ممارسة كرة القدم وتملك خبرات رياضية، مشيرًا إلى تجربة زد مع هاني رمزي، وكذلك استعانة المصري بإسماعيل يوسف.

وانتقد سليمان فكرة إسناد منصب المدير الرياضي إلى وكيل لاعبين، معتبرًا أن طبيعة عمل وكيل اللاعبين تقوم بشكل أساسي على عمليات التعاقد والبيع والشراء.

وقال: «المنصب اسمه مدير رياضي.. يعني رياضي، راجل رياضي، لعب كورة».

وأضاف: «أنا وكيل لاعب اتجاهاتي كوكيل إيه؟ بيع وشراء».

كما تحدث أحمد سليمان عن إمكانية إسناد المنصب لشخص من خلفية هندسية، قائلًا: «أنا النهارده بجيب مهندس يبقى مدير رياضي؟ مع احترامي الكامل ليه».

وأشار إلى أن حسام الزناتي، بحسب ما ذكره، عمل في لجنة المسابقات، مؤكدًا أنه لا يعرفه بشكل شخصي حتى الآن، ولم يتم طرح اسمه عليه رسميًا داخل مجلس الإدارة.

وخلال الحوار، تدخل الإعلامي مهيب عبد الهادي، معلقًا على تصريحات أحمد سليمان، ووصف ما يطرحه بأنه «كلام خطير»، قبل أن يسأله بشكل مباشر عما إذا كان يعترض على اختيار حسام الزناتي.

ورد سليمان قائلًا: «أنا معرفوش! مين هو؟ لسه متقليش! كأحمد سليمان».

وأوضح أنه لم يحضر اجتماعًا داخل مجلس الإدارة تم خلاله طرح أسماء المرشحين للمنصب، قائلًا: «مجيناش اجتماع حد قال حسام ولا سيد ولا إبراهيم».

وسأله مهيب عبد الهادي عن موقفه من مجلس الإدارة، خاصة أنه كان قد دخل الانتخابات ضمن قائمة واحدة، ليرد سليمان بأنه يمارس دوره داخل المجلس من خلال حضور الاجتماعات وإبداء رأيه في القرارات المطروحة.

وقال: «أنا بقول لك دلوقتي: صلتي بمجلس الإدارة بجتمع في مجلس الإدارة، اللي مش موافق عليه بعترض عليه».

وتأتي تصريحات أحمد سليمان في ظل الحديث عن إعادة هيكلة قطاع كرة القدم بنادي الزمالك، واختيار مدير رياضي جديد خلال الفترة المقبلة، في إطار السعي لتنظيم الملف الإداري والفني للفريق.