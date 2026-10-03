35 مليون جنيه سنويًا لتجديد عقد أفشة مع الأهلي

كشف مصدر داخل النادي الأهلي، في تصريحات خاصة، أن إدارة النادي تستعد لفتح ملف تجديد عقد محمد مجدي أفشة، لاعب وسط الفريق الأول لكرة القدم، خلال الفترة المقبلة، ضمن سياسة النادي للحفاظ على العناصر صاحبة الخبرات.

تفاصيل عرض الأهلي لتجديد عقد أفشة

وأوضح المصدر أن إدارة الأهلي تجهز عرضًا لتجديد عقد أفشة يتضمن حصوله على 25 مليون جنيه في الموسم كقيمة ثابتة، بالإضافة إلى 10 ملايين جنيه أخرى وفقًا لنسبة مشاركته مع الفريق، وتحقيق البطولات الأفريقية والمحلية.

وأشار إلى أن الأهلي يسعى للوصول إلى اتفاق مع اللاعب بشأن التفاصيل المالية، تمهيدًا لاستكمال إجراءات تجديد عقده خلال الفترة المقبلة، خاصة في ظل رغبة الإدارة في استمرار أفشة ضمن صفوف الفريق.

وأكد المصدر أن المفاوضات الرسمية بين الطرفين من المنتظر أن تبدأ خلال الفترة المقبلة، على أن يتم الاتفاق على كافة البنود قبل الإعلان عن التجديد بشكل رسمي.