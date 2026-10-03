قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
أفضل موهبة في مصر.. إعلامي يشيد بقدرات محمود صلاح: يجب أن يحترف
بسبب مطلوب عائليا.. تأجيل عرض فيلم نصيب بطولة ياسمين صبري
علي جمعة: بالرفق تحيا القلوب وبالقسوة ينتشر العنف ويفسد الخلق
بعد شهور من التراجع.. قفزة فى أسعار الدواجن والبانيه | كم وصل سعر الكيلو؟
مباراة القمة بصافرة إسبانية.. الساعات الأخيرة تحسم حكام الأهلي والزمالك
ناقد رياضي يكشف سبب استبعاد أحمد الشناوي نهائيًا من منتخب مصر
أهلي بنغازي يغري لاعب النادي الأهلي بـ3 ملايين دولار في موسمين
لتحسين حركة التجارة والمواطنين.. طفرة في الطرق والمحاور تعيد رسم خريطة التنمية
لماذا سميت سورة التوبة بالفاضحة؟.. لسببين لا يعرفهما كثيرون
260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب
قرار رسمي من الحكومة.. 3 أيام إجازة للموظفين والطلاب
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

كبار مساعدي ترامب اجتمعوا سراً في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن

جي دي فانس وترامب
جي دي فانس وترامب
محمد على

أفادت منصة أكسيوس أن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعوا سراً في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية في الحرب الإيرانية والصراع الحوثي في ​​اليمن.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن نائب الرئيس فانس ترأس الاجتماع.


وسبق  وأفادت صحيفة إيران انترناشيونال، نقلاً عن مسؤول مطلع على المحادثات، أن وزير الخارجية الأيراني عباس عراقجي تلقى ردود فعل أمريكية على اقتراح إيران حول فترة التهدئة لسبعة أيام خلال محادثات مع وسطاء قطريين في الدوحة قبل أيام.

أوضح مسؤول أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول ترتيب تنفيذ الخطة وليس حول عناصرها.

ويحدد المقترح عملية مدتها سبعة أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة محسّنة من مذكرة التفاهم التي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة في يونيو.

كبار مساعدي ترامب ديفيد ملفي إيران واليمن كامب ديفيد

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

راوتر

الراوتر القديم مش خردة.. 5 استخدامات ستدهشك داخل المنزل

آبي أحمد

إثيوبيا على حافة الانفجار.. أول تصريح من قائد جبهة تيجراي بعد اندلاع الحرب ضد آبي أحمد

الإسكان

الإسكان: إتاحة كراسة شروط الطرح التكميلي لوحدات R3 وR5 الثلاثاء.. والحجز 10 أكتوبر

تيجراي

إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

ترشيحاتنا

المتهم

ضبط شخص ظهر في فيديو يتعدى بالسب على مواطن في القاهرة

المتهمة

ضبط صانعة محتوى نشرت فيديوهات خادشة للحياء بالعاشر من رمضان

مدرسة

دون إصابات.. حريق داخل مدرسة بأوسيم في الجيزة

بالصور

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

غيرتي بطارية السيارة وبتفضى بسرعة؟.. العيب ممكن يكون هنا

بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا
بتغيري بطارية العربية وبرضه بتفضى؟ العيب ممكن يكون هنا

فيديو

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد