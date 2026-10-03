كبار مساعدي ترامب اجتمعوا سراً في كامب ديفيد لبحث ملفي إيران واليمن

أفادت منصة أكسيوس أن كبار أعضاء حكومة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اجتمعوا سراً في المنتجع الرئاسي في كامب ديفيد لمناقشة الخطوات التالية في الحرب الإيرانية والصراع الحوثي في ​​اليمن.

وذكرت وسائل الإعلام، نقلاً عن أشخاص مطلعين على الأمر، أن نائب الرئيس فانس ترأس الاجتماع.



وسبق وأفادت صحيفة إيران انترناشيونال، نقلاً عن مسؤول مطلع على المحادثات، أن وزير الخارجية الأيراني عباس عراقجي تلقى ردود فعل أمريكية على اقتراح إيران حول فترة التهدئة لسبعة أيام خلال محادثات مع وسطاء قطريين في الدوحة قبل أيام.

أوضح مسؤول أن الخلاف الرئيسي يتمحور حول ترتيب تنفيذ الخطة وليس حول عناصرها.

ويحدد المقترح عملية مدتها سبعة أيام لبناء الثقة والعودة إلى نسخة محسّنة من مذكرة التفاهم التي توصلت إليها إيران والولايات المتحدة في يونيو.