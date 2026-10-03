تنطلق مباريات الجولة الأولى من النسخة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر يومي 7 و8 أكتوبر بدلا من يومي 8 و9 من الشهر نفسه.
وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر كالتالي :
الأربعاء 7 أكتوبر
ـ بترول أسيوط X الأهلي.. الساعة 5 مساءً
ـ بيراميدز X القناة.. الساعة 5 مساءً
ـ الزمالك X زد.. الساعة 8 مساءً
ـ سيراميكا كليوباترا X المصري.. الساعة 8 مساءً
الخميس 8 أكتوبر
ـ المقاولون العرب X الجونة.. الساعة 5 مساءً
ـ الاتحاد السكندري X وادي دجلة.. الساعة 5 مساء
ـ مودرن سبورت X البنك الأهلي.. الساعة 8 مساء
ـ غزل المحلة X أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً
وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي :
المجموعة الأولي: الزمالك - وادي دجلة - زد - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري.
المجموعة الثانية: بيراميدز - سموحة - البنك الأهلي - مودرن سبورت – القناة
المجموعة الثالثة: الأهلي - الشرقية إنبي - الجونة - المقاولون العرب - بترول أسيوط
المجموعة الرابعة: المصري - سيراميكا كليوباترا- منتخب السويس بتروجت - غزل المحلة - أبو قير للأسمدة