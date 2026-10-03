تنطلق مباريات الجولة الأولى من النسخة السادسة لبطولة كأس عاصمة مصر يومي 7 و8 أكتوبر بدلا من يومي 8 و9 من الشهر نفسه.



وجاءت مواعيد مباريات الجولة الأولى بكأس عاصمة مصر كالتالي :



الأربعاء 7 أكتوبر



ـ بترول أسيوط X الأهلي.. الساعة 5 مساءً



ـ بيراميدز X القناة.. الساعة 5 مساءً



ـ الزمالك X زد.. الساعة 8 مساءً



ـ سيراميكا كليوباترا X المصري.. الساعة 8 مساءً

الخميس 8 أكتوبر



ـ المقاولون العرب X الجونة.. الساعة 5 مساءً



ـ الاتحاد السكندري X وادي دجلة.. الساعة 5 مساء



ـ مودرن سبورت X البنك الأهلي.. الساعة 8 مساء



ـ غزل المحلة X أبو قير للأسمدة.. الساعة 8 مساءً

وجاءت مجموعات بطولة كأس عاصمة مصر كالتالي :

المجموعة الأولي: الزمالك - وادي دجلة - زد - طلائع الجيش - الاتحاد السكندري.



المجموعة الثانية: بيراميدز - سموحة - البنك الأهلي - مودرن سبورت – القناة



المجموعة الثالثة: الأهلي - الشرقية إنبي - الجونة - المقاولون العرب - بترول أسيوط



المجموعة الرابعة: المصري - سيراميكا كليوباترا- منتخب السويس بتروجت - غزل المحلة - أبو قير للأسمدة