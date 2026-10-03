سعر الدولار اليوم السبت 3 أكتوبر 2026 .. آخر تحديث في البنوك

استقر سعر الدولار مقابل الجنيه المصري مع بداية التعاملات الصباحية اليوم السبت 3 أكتوبر 2026، داخل البنوك العاملة في السوق المحلية، دون تغيير عن مستويات آخر تعاملات رسمية.

سعر الدولار اليوم في البنك المركزي

سجل متوسط سعر الدولار في البنك المركزي المصري نحو 52.27 جنيه للشراء و52.38 جنيه للبيع.

وبلغ متوسط سعر الدولار وفقًا لآخر تحديث نحو 52.27 جنيه.

أقل سعر للدولار في البنوك

سجل أقل سعر للدولار نحو 52.17 جنيه للشراء و52.27 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

وجاء ثاني أقل سعر للدولار عند 52.23 جنيه للشراء و52.33 جنيه للبيع في بنك كريدي أجريكول.

وبلغ سعر الدولار نحو 52.25 جنيه للشراء و52.35 جنيه للبيع في بنوك بيت التمويل الكويتي، والتعمير والإسكان، والبركة، وأبوظبي التجاري.

سعر الدولار في معظم البنوك

استقر متوسط سعر الدولار في عدد كبير من البنوك عند نحو 52.27 جنيه للشراء و52.37 جنيه للبيع.

وشملت البنوك التي سجلت هذا السعر: العربي الإفريقي الدولي، وقطر الوطني QNB، والعقاري المصري العربي، وقناة السويس، والمصرف المتحد، وHSBC، والكويت الوطني، وفيصل الإسلامي، والتجاري الدولي CIB، وNXT، وبنك مصر، والمصري الخليجي، والتنمية الصناعية، والمصرف العربي الدولي، والبنك الأهلي المصري.

أعلى سعر للدولار اليوم

بلغ أعلى سعر للدولار نحو 52.40 جنيه للشراء و52.50 جنيه للبيع.

وسجل ثاني أعلى سعر للدولار نحو 52.30 جنيه للشراء و52.40 جنيه للبيع في بنك SAIB.

وتواصل البنوك العاملة في مصر تحديث أسعار صرف الدولار على مدار اليوم وفقًا لحركة السوق المصرفية.