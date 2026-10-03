ارتفاع البطالة في اليابان إلى 2.5% خلال أغسطس

أعلنت وزارة الشؤون الداخلية والاتصالات اليابانية، ارتفاع معدل البطالة إلى 2.5% في أغسطس الماضي، مقارنة بـ2.4% في يوليو، ليسجل أول ارتفاع له في خمسة أشهر.

فيما قالت الوزارة، إن سوق العمل لا يزال في وضع جيد نسبيًا، موضحة أن زيادة عدد الأشخاص الذين تركوا وظائفهم طواعية بحثًا عن فرص وظروف عمل أفضل كانت السبب الرئيسي وراء ارتفاع البطالة، حسبما ذكرت صحيفة "يابان توداي".

وارتفع عدد العاملين بنحو 30 ألف شخص إلى 68.34 مليون شخص، بينما زاد عدد الذين تركوا وظائفهم طواعية بنسبة 8% إلى 810 آلاف شخص، وارتفع عدد من تم تسريحهم بنسبة 5.3% إلى 400 ألف شخص. كما زاد عدد الباحثين الجدد عن عمل بنسبة 2.2% إلى 460 ألف شخص.

وفي الوقت نفسه، استقر معدل توافر الوظائف عند 1.18، بما يعني وجود 118 وظيفة لكل 100 باحث عن عمل. وتراجعت الوظائف المتاحة في 8 قطاعات من أصل 11، بقيادة قطاع الإقامة والمطاعم الذي انخفضت فيه الوظائف بنسبة 11.1%، بينما ارتفعت في قطاع الصناعات التحويلية بنسبة 3.9% وفي قطاع المعلومات والاتصالات بنسبة 3.3%.