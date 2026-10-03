أسعار برامج العمرة 2026.. خيارات اقتصادية وفاخرة لجميع الميزانيات

مع انطلاق العد التنازلي لموسم العمرة 2026، تتجه أنظار مئات الآلاف من الراغبين في أداء المناسك صوب البوابة المصرية للتعرف على أحدث الأسعار وخريطة الخدمات الشاملة التي تقدمها شركات السياحة المعتمدة، حيث يشهد الموسم الحالي منافسة كبرى لتوفير باقات استثنائية تلبي تطلعات كافة الفئات، بدءاً من البرامج الاقتصادية المدعومة وحتى مستويات الـ VIP الفاخرة التي توفر أعلى درجات الراحة والقرب من الحرمين الشريفين، وتتحدد التكلفة النهائية للرحلة وفق معادلة دقيقة توازن بين مستوى الفنادق، مدة الإقامة، وتوقيت السفر، مما يفرض على المعتمر ضرورة الإلمام التام بالشروط والمستندات الرسمية لضمان رحلة آمنة ومنظمة بكل سهولة واطمئنان.



برامج للعمرة في 2026

تطرح شركات السياحة عددًا من البرامج التي تختلف في مستوى الإقامة والخدمات ووسائل الانتقال، ومن أبرز الفئات المتاحة:

برامج للعمرة في 2026

- برنامج العمرة الاقتصادي، الذي يستهدف الراغبين في أداء مناسك العمرة بتكلفة أقل، ويشمل الإقامة في فنادق مناسبة، إلى جانب وسائل نقل جماعية لخدمة المعتمرين خلال الرحلة

- برنامج العمرة 4 نجوم، الذي يوفر خدمات وإقامة بدرجة أعلى، إذ تتضمن بعض البرامج الإقامة في فنادق 4 نجوم، مع اختيار مواقع قريبة نسبيًا من الحرم، إلى جانب رحلات طيران مباشرة وخدمات إضافية بحسب تفاصيل كل برنامج.

برنامج العمرة الاقتصادي

- برنامج العمرة VIP، وهذا النوع يقدم مستوى أكثر رفاهية، ويشمل الإقامة في فنادق 5 نجوم، إلى جانب وسائل انتقال خاصة وخدمات إضافية خلال فترة أداء المناسك.



شروط السفر للعمرة 2026

يحتاج المسافر لأداء العمرة إلى استكمال مجموعة من المتطلبات قبل موعد الرحلة، وتأتي أبرز الشروط المتداولة في مقدمتها:

شروط السفر للعمرة

1. امتلاك جواز سفر ساري لمدة لا تقل عن 6 أشهر من تاريخ السفر.

2. استخراج تأشيرة العمرة المعتمدة واستكمال الإجراءات المرتبطة بها.

3. الحصول على التطعيمات والشهادات الصحية التي تحددها الجهات المختصة في وقت السفر.

4. إجراء الحجز من خلال شركات السياحة المسجلة والمعتمدة، لتجنب التعامل مع جهات غير رسمية.

أسعار برامج العمرة 4 نجوم والأقتصادية

تبدأ أسعار أحد برامج العمرة فئة 4 نجوم من 41 ألف جنيه، وتشمل تذاكر الطيران التي تبلغ قيمتها نحو 17 ألف جنيه، حيث يكون الفندق مخصصًا للإقامة في مكة المكرمة على مسافة تتراوح بين 1.2 و1.5 كيلومتر من الكعبة المشرفة والمسجد الحرام، ويستغرق الوصول إليه سيرًا على الأقدام نحو 15 إلى 20 دقيقة، وفي المدينة المنورة، يقع الفندق في منطقة وسط المدينة، وتتراوح المسافة بينه وبين الساحات الشمالية للمسجد النبوي والروضة الشريفة تقريبًا من 50 إلى 700 متر، فيما تبدأ الرحلة من المدينة المنورة أولًا، على أن تكون المغادرة يوم 20 سبتمبر.

أسعار برامج العمرة

أما عن سعر العمرة الاقتصادية 2026 فئة 3 نجوم، فيبدأ من 43 ألف جنيه، ويتضمن السعر تذاكر الطيران التي تبلغ قيمتها نحو 16 ألف جنيه، فيما يشمل البرنامج الإقامة في أحد فنادق مكة المكرمة، والذي يبعد نحو 700 متر عن المسجد الحرام، بينما يقع فندق الإقامة في المدينة المنورة على مسافة تقارب 450 مترًا من المسجد النبوي، بما يعادل نحو 5 إلى 7 دقائق سيرًا على الأقدام، وتكون الرحلة خلال الفترة من 12 إلى 15 سبتمبر، فيما يبلغ سعر الطفل دون سرير في الغرفة نحو 32 ألف جنيه، ويصل سعر الرضيع إلى 17 ألف جنيه.

كما يوجد عمرة 4 نجوم باقة 1، التي يبلغ سعرها 44 ألفًا و500 جنيه، وتشمل تذاكر الطيران بها حوالي 17 ألف جنيه، حيث يقيم المعتمرون فيها بفندق في منطقة المسفلة في مكة المكرمة، على مسافة تتراوح بين 650 و750 مترًا من المسجد الحرام، أي ما يعادل نحو 10 إلى 15 دقيقة سيرًا على الأقدام، أما في المدينة المنورة، فيقع الفندق في منطقة وسط المدينة وعلى بُعد دقائق من المسجد النبوي، كما يبعد الفندق نحو 6.1 كيلومتر عن مسجد قباء ونحو 7.1 كيلومتر عن حديقة جبل أحد.

أسعار العمرة وفق لمدة الاقامة

تختلف تكلفة برامج العمرة بحسب موعد السفر ومستوى الفندق ومدة الإقامة، حيث تتاح برامج خاصة مُحددة بعدد الأيام وتفاصيل الإقامة، وتبدأ أسعارهم من 20000 ألأف جنيه، تأتي على النحو التالي:

أسعار العمرة

1. برنامج الـ5 أيام: يبدأ من 20000 لـ 26000 جنيه.

2. برنامج الـ7 أيام: يبدأ من 30000 لـ 40000 جنيه.

3. برنامج الـ10 أيام: يبدأ من 44000 لـ 65000 جنيه.

أسعار العمرة وفقا لتوقيت السفر

عن أسعار العمرة وفقًا لتوقيت السفر فقد تصل لـ 108 ألف جنيه للرحلة، وتأتي على الأسعار على النحو التالي:

1. رحلة ربيع الآخر من 1 إلى 10 أكتوبر بسعر 74 ألف جنيه

2. رحلة جمادى الأولى من 15 إلى 24 أكتوبر بسعر77 ألف جنيه

3. رحلة جمادى الأولى من 29 أكتوبر إلى 7 نوفمبر بسعر 76 ألف جنيه

4. رحلة جمادى الآخرة من 12 إلى 21 نوفمبر بسعر 77 ألف جنيه

5. رحلة جمادى الآخرة من 26 نوفمبر إلى 5 ديسمبر بسعر 76 ألف جنيه

6. رحلة رجب من 10 إلى 19 ديسمبر بسعر 87 ألف جنيه

7. رحلة رجب من 24 ديسمبر إلى 2 يناير بسعر 108 آلاف جنيه

8. رحلة رجب وشعبان من 7 إلى 16 يناير بسعر 94 ألف جنيه

9. رحلة شعبان من 21 إلى 30 يناير بسعر 86 ألف جنيه.