تايلاند تجرد رجل أعمال إسرائيلي من جنسيته

ألغى رئيس الوزراء التايلاندي أنوتين تشارنفيراكول، الجنسية التايلاندية عن رجل الأعمال أرييل بلوستاين، المولود في إسرائيل، وفقًا لما أوردته صحيفة «بانكوك بوست».

وأوضحت الصحيفة، أن قرار سحب الجنسية جاء على خلفية عدم إفصاح بلوستاين عن حمله الجنسيتين الإسرائيلية والأوروغوايانية عند حصوله على الجنسية التايلاندية.

وبحسب «بانكوك بوست»، يسمح القانون التايلاندي للأجنبي المتجنس بالاحتفاظ بجنسية أخرى إذا كانت دولته الأصلية تسمح بازدواج الجنسية، لكنه يُلزم المتجنس باستخدام جواز السفر التايلاندي عند الدخول إلى تايلاند والخروج منها.

وأشارت الصحيفة ، إلى أن بلوستاين يُشتبه في عدم التزامه بهذا الشرط، وهو ما ارتبط بقرار إلغاء جنسيته التايلاندية.