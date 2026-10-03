الرئيس السيسي يعلن رسميا افتتاح جلسات منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال

افتتح الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم السبت، جلسات الدورة الأولى من منتدى "العلمين – إفريقيا" للأعمال، الذي تستضيفه جمهورية مصر العربية بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي بأن المنتدى جاء ثمرةً لمبادرة مصرية أقرها الاتحاد الإفريقي، على أن يُعقد بصفة دورية كل عامين في مدينة العلمين، بتنظيم مشترك بين الحكومة المصرية، ومفوضية الاتحاد الإفريقي، ووكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (أودا - نيباد)، والبنك الإفريقي للتصدير والاستيراد. وتنعقد الدورة الأولى للمنتدى بمشاركة رفيعة المستوى تضم عددًا من رؤساء الدول الإفريقية، وكبار المسؤولين بالقارة، إلى جانب نخبة من رؤساء ومديري المؤسسات المالية الدولية والإقليمية، وقادة القطاع الخاص من إفريقيا ومختلف أنحاء العالم.

وأضاف أن المنتدى يمثل منصة استراتيجية لتعزيز التواصل والشراكة بين الحكومات الإفريقية وممثلي القطاع الخاص ورواد الأعمال من داخل القارة وخارجها، بما يسهم في تعظيم دور القطاع الخاص في دفع جهود التنمية الشاملة والمستدامة في إفريقيا، وتسريع تنفيذ مستهدفات أجندة الاتحاد الإفريقي 2063، كما يهدف المنتدى إلى تحفيز التجارة البينية الإفريقية، وتعزيز التكامل الاقتصادي بين دول القارة، وحشد الشراكات اللازمة لتنفيذ المشروعات التنموية، وتوسيع آفاق التمويل والاستثمار، فضلاً عن دعم القطاعات الاقتصادية الواعدة والناشئة.

وأوضح أن أعمال الدورة الأولى للمنتدى تتضمن عددًا من الجلسات المتخصصة التي تتناول أبرز القضايا الاقتصادية والتنموية ذات الأولوية للقارة الإفريقية، إلى جانب تنظيم معرض للشركات الإفريقية الكبرى، ومنطقة مخصصة للشركات الناشئة تشهد مشاركة واسعة من المنشآت الصغيرة والمتوسطة من مختلف الدول الإفريقية، كما تشهد فعاليات المنتدى عقد العديد من الاجتماعات الثنائية ومتعددة الأطراف بين المسؤولين الحكوميين وقادة الشركات والمؤسسات المالية والاقتصادية، بما يعزز فرص التعاون والاستثمار والشراكات العابرة للحدود.

وأشار إلى أن الجلسة الافتتاحية للمنتدى شهدت كلماتٍ لكل من وزير الخارجية والتعاون الدولي والمصريين بالخارج، ورئيس البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، والمديرة التنفيذية لوكالة "النيباد"، ورئيس مفوضية الاتحاد الإفريقي، وأحد كبار رجال الأعمال بقارة إفريقيا، ورئيس جمهورية بوروندي رئيس الاتحاد الإفريقي.

ولفت المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية إلى أنه بعد انتهاء الجلسة الافتتاحية للمنتدى، قام السيد الرئيس، وبصحبة سيادته، رؤساء الدول الإفريقية ورؤساء الوفود، بجولة تفقدية في المعرض الاقتصادي المقام على هامش المنتدى، تم خلالها تقديم شرح عن أهم البرامج والمشروعات التي تنفذها الجهات العارضة لتحقيق التكامل القاري، حيث تم في هذا الإطار تفقد جناح البنك الإفريقي للتصدير والاستيراد، وجناح وكالة الاتحاد الإفريقي للتنمية (النيباد)، وجناح جمهورية مصر العربية.