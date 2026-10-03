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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

الرئيس السيسي : مصر تدعم سيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي
أ ش أ

أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على حرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم، الدكتور حسن شيخ محمود رئيس جمهورية الصومال الفيدرالية، وذلك على هامش فعاليات منتدى "العلمين.. أفريقيا للأعمال" المنعقد بمدينة العلمين الجديدة.

وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية السفير محمد الشناوي، بأن السيد الرئيس رحب بالرئيس الصومالي، معرباً عن تقديره لمشاركته في المنتدى، ومشيداً بما تشهده العلاقات المصرية الصومالية من تطور ملحوظ، لا سيما منذ الارتقاء بها إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية الشاملة في يناير 2025.

وأكد  الرئيس السيسي ثوابت الموقف المصري الداعم لسيادة الصومال ووحدة وسلامة أراضيه، مشدداً على حرص مصر على مواصلة تقديم مختلف أشكال الدعم للأشقاء في الصومال، بما يسهم في تعزيز قدرات الدولة الصومالية وترسيخ الأمن والاستقرار وتحقيق تطلعات الشعب الصومالي الشقيق.

وأضاف المتحدث الرسمي، أن الرئيس الصومالي أعرب عن تقديره لحرص السيد الرئيس على التشاور والتنسيق المستمرين مع بلاده، مؤكداً اعتزاز الصومال بالعلاقات التاريخية والأخوية التي تجمع البلدين، ومثمناً الدعم الذي تقدمه مصر للصومال على المستويات السياسية والأمنية والتنموية.

كما أشاد بالجهود التي تبذلها مصر، بقيادة السيد الرئيس، للحفاظ على وحدة وسلامة الأراضي الصومالية، ودعم مؤسسات الدولة الوطنية، ومساندة المساعي الرامية إلى استعادة الأمن والاستقرار في البلاد.

وأوضح المتحدث الرسمي أن اللقاء تناول مستجدات الأوضاع الداخلية في الصومال، حيث أكد السيد الرئيس أهمية تعزيز التوافق الوطني بين مختلف القوى والمكونات الصومالية بما يدعم وحدة الدولة ويحافظ على استقرارها ويجنبها التحديات الأمنية.

كما شدد  الرئيس السيسي على استمرار مصر في تقديم الدعم للصومال ومؤسساته الوطنية، انطلاقاً من العلاقات الأخوية والمصالح المشتركة بين البلدين.

وأضاف المتحدث الرسمي أن اللقاء شهد أيضاً تبادل الرؤى بشأن التطورات الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، حيث توافق الرئيسان على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور بين مصر والصومال ودول المنطقة إزاء القضايا المرتبطة بأمن واستقرار القرن الأفريقي وخليج عدن ومضيق باب المندب والبحر الأحمر، بما يسهم في تعزيز الأمن الإقليمي وصون مصالح دول وشعوب المنطقة.

السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي الشعب الصومالي جمهورية الصومال الفيدرالية

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