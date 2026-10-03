طقس غدا.. أجواء خريفية وأمطار .. والعظمى بالقاهرة الكبرى 30 درجة

توقعت الدكتورة منار غانم المتنبئ الجوي بمركز التنبؤات والإنذار المبكر بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، استمرار الأجواء الخريفية بامتياز غدا /الأحد/ في معظم محافظات الجمهورية، مع استمرار تأثر البلاد بمنخفض جوي في طبقات الجو العليا يساعد بشكل كبير على ظهور السحب المنخفضة التي تحجب جزءا من أشعة الشمس، بما يحد من ارتفاع قيم درجات الحرارة، مع استمرار فرص سقوط الأمطار.

وقالت الدكتورة منار غانم – في تصريح لوكالة أنباء الشرق الأوسط اليوم /السبت/ - إن العظمى المتوقعة غدا في القاهرة الكبرى تسجل 30 درجة مئوية خلال فترة النهار بينما تتراوح في الأماكن الساحلية المطلة على البحر المتوسط خاصة في المنطقة الغربية ما بين 26 و27 درجة مئوية في حين تسجل مناطق من جنوب الصعيد درجات حرارة تتراوح بين 36 و37 درجة مئوية.

ووصفت حالة الطقس نهارا ، وتحديدا وقت الظهيرة، بأنه سيكون خريفيا مائلا للحرارة على السواحل المطلة على البحر المتوسط، وحارا في القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد، وشديد الحرارة في محافظات جنوب الصعيد فيما سيكون معتدلا ، خاصة في أول ساعات الليل، لكنه يميل إلى البرودة خلال ساعات الليل المتأخر وفترات الصباح الباكر في معظم المحافظات..مشيرة إلى أن درجات الحرارة الصغرى سوف تنخفض في القاهرة إلى 20 درجة مئوية، وفي المدن الجديدة إلى 18 درجة مئوية فيما تتراجع بشكل ملموس خلال فترات الفجر والصباح الباكر.

وحول فرص سقوط الأمطار .. أكدت غانم على استمرارها .. موضحة أن هناك فرصا لأمطار خفيفة قد تكون متوسطة، وقد تكون رعدية أحيانا على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية الغربية ومحافظات شمال الوجه البحري أو شمال الدلتا ومناطق من صحراء مطروح، وقد تكون غزيرة وتزيد كمياتها في بعض المناطق بنسبة حدوث تبلغ 20%.

ولفتت إلى أن الأمطار ستكون على فترات متقطعة ، ومن الممكن أن تشهد المحافظة نفسها أمطارا خفيفة في مناطق وأمطارا غزيرة في مناطق أخرى..قائلة : إن هناك فرصا ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الشرقية وجنوب الوجه البحري ومدن القناة، وقد تمتد فرص الأمطار الخفيفة والضعيفة إلى مناطق من القاهرة الكبرى ووسط الصعيد ومناطق من جنوب سيناء.

وأشارت إلى أن طقس الغد سيشهد استمرارا لنشاط الرياح، حيث تتراوح سرعتها ما بين 30 و40 كم/ساعة في أغلب المحافظات ؛ مما يساعد على تلطيف الأجواء والإحساس بانخفاض درجات الحرارة لكنها قد تكون مصحوبة ببعض الأتربة والرمال المثارة في مناطق من جنوب الصعيد ومحافظة الوادي الجديد.

وفيما يتعلق بالشبورة المائية .. أوضحت غانم أنها تتكون خلال فترات الصباح الباكر على الطرق الزراعية والسريعة القريبة من المسطحات المائية .. مشيرة إلى أنها قد تتسبب في انخفاض طفيف في مستوى الرؤية الأفقية وتختفي سريعا مع سطوع أشعة الشمس.

وشددت غانم على أهمية اختيار نوعية الملابس المناسبة خلال فترات الليل المتأخر أو الصباح الباكر، مفضلة ارتداء الملابس الصيفية ذات الأكمام أو قطعتين من الملابس، نظرا لبدء الانخفاض الملموس في درجات الحرارة الصغرى ووجود فروق واضحة في درجات الحرارة بين فترات النهار والليل.

وأكدت على أهمية المتابعة الجيدة للنشرات الجوية .. قائلة : إن فرص الأمطار لاتزال ممتدة خلال يومي الاثنين والثلاثاء بالإضافة إلى استمرار انخفاض درجات الحرارة على مدار الأسبوع واستمرار الأجواء الخريفية.