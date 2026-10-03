هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

تُعد الجبنة الرومي من أشهر أنواع الجبن الموجودة على المائدة المصرية، خاصة في وجبة الإفطار، إذ يفضلها الكثيرون في تحضير السندوتشات للأطفال والكبار، بفضل مذاقها المميز ومحتواها من البروتين والكالسيوم. لكن رغم قيمتها الغذائية، فإن ارتفاع نسبة الدهون والصوديوم فيها يجعل الاعتدال في تناولها أمرًا مهمًا، خاصة للأشخاص الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو الكوليسترول.

فوائد الجبنة الرومي.. مصدر للبروتين والكالسيوم

وفي هذا السياق، استعرض الدكتور أحمد أبو الريش، أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية، مجموعة من المعلومات المتعلقة بالقيمة الغذائية للجبنة الرومي، وفوائدها وأضرار الإفراط في تناولها.

أوضح الدكتور أحمد أبو الريش عبر منشور على حسابه الرسمي فيس بوك، أن الجبنة الرومي تحتوي على مجموعة من العناصر الغذائية المهمة، من بينها البروتين عالي الجودة والكالسيوم، إلى جانب فيتامينات مثل فيتامين A وفيتامين D، بحسب نوع الجبن وتركيبته الغذائية.

وأشار إلى أن نحو 30 جرامًا من الجبنة الرومي، وهي كمية قد تعادل شريحتين رفيعتين بحسب حجمهما، يمكن أن توفر كمية من البروتين تقارب ما توفره بعض مصادر البروتين الأخرى، مع اختلاف الكميات الفعلية وفقًا لنوع الجبن وحجم الحصة.

كما تُعد الجبنة الرومي من مصادر الكالسيوم، إذ يمكن أن يوفر تناول 100 جرام منها نسبة كبيرة من الاحتياج اليومي لهذا المعدن الضروري لصحة العظام والأسنان، مع مراعاة أن القيمة الغذائية تختلف باختلاف طريقة التصنيع ومدة التعتيق.

فوائد الجبنة الرومي

هل الجبنة الرومي تحتوي على بكتيريا نافعة؟

تخضع الجبنة الرومي لعمليات تخمير وتعتيق تسهم في تكوين مذاقها وقوامها المميزين، وقد تشارك بكتيريا حمض اللاكتيك في تصنيع بعض أنواعها.

لكن وجود بكتيريا نافعة أو بروبيوتيك بفاعلية صحية مؤكدة لا يمكن افتراضه في جميع أنواع الجبنة الرومي؛ إذ يعتمد ذلك على سلالات البكتيريا المستخدمة، وبقائها حية في المنتج النهائي، ومدى توافر الأدلة على فوائدها الصحية.

وتحتوي الجبنة الرومي أيضًا على دهون الألبان، بما فيها الدهون المشبعة، وهو ما يجعل حجم الحصة وتكرار تناولها من العوامل المهمة عند إدراجها ضمن نظام غذائي متوازن.

فوائد الجبنة الرومي

لماذا تُصنع الجبنة الرومي من كميات كبيرة من الحليب؟

لفت أبو الريش إلى أن إنتاج الجبنة الرومي يحتاج إلى كميات كبيرة من الحليب كامل الدسم، موضحًا أن الكيلو جرام الواحد من الجبن قد يتطلب نحو 10 إلى 12 كيلو جرامًا من الحليب، وفقًا لطريقة التصنيع ونسبة الرطوبة والفاقد خلال الإنتاج.

وتؤدي عملية التعتيق إلى تغير قوام الجبن وانخفاض محتواها المائي، ما يساهم في زيادة تركيز بعض العناصر الغذائية لكل 100 جرام من المنتج، كما يؤثر في وزن القالب النهائي ومذاقه وسعره.

وأضاف أن فترة التعتيق قد تمتد، بحسب طريقة التصنيع، إلى نحو 70 أو 90 يومًا، وقد تختلف المدة الفعلية من منتج إلى آخر.

فوائد الجبنة الرومي

هل تحتوي الجبنة الرومي على الفورمالين؟

تطرق أخصائي العلاج الطبيعي والتغذية العلاجية إلى الشائعات المتداولة بشأن إضافة الفورمالين إلى الجبنة الرومي، موضحًا أن تصنيع الجبن يعتمد على عمليات مثل التمليح والتخمير والتعتيق.

ومع ذلك، فإن التأكد من خلو أي منتج غذائي من الفورمالين أو غيره من المواد غير المسموح بها يتطلب الالتزام بالاشتراطات الصحية والرقابة على التصنيع، ولا يمكن الجزم بسلامة جميع المنتجات اعتمادًا على طريقة الحفظ وحدها.

ويُعد الفورمالديهايد، المعروف تجاريًا باسم الفورمالين في صورته المائية، مادة خطرة لا يجوز استخدامها كمادة حافظة في الأغذية.

فوائد الجبنة الرومي

أضرار الجبنة الرومي.. احذر الإفراط في تناولها

رغم احتواء الجبنة الرومي على البروتين والكالسيوم، فإنها قد تحتوي على كميات مرتفعة من الدهون المشبعة والصوديوم، وفقًا لنوع المنتج وطريقة تصنيعه.

ويمكن أن يؤدي الإفراط في تناول الأطعمة الغنية بالصوديوم إلى صعوبة التحكم في ضغط الدم لدى بعض الأشخاص، كما أن زيادة استهلاك الدهون المشبعة قد تؤدي إلى ارتفاع مستويات الكوليسترول الضار لدى بعض الأفراد.

لذلك، يحتاج الأشخاص المصابون بارتفاع ضغط الدم أو اضطرابات الكوليسترول إلى الانتباه إلى الكمية المتناولة، ومراعاة إجمالي الصوديوم والدهون المشبعة في النظام الغذائي اليومي.

فوائد الجبنة الرومي

ما أفضل نوع من الجبنة الرومي لمرضى الضغط والكوليسترول؟

أشار أبو الريش إلى أن الأنواع الأحدث والأقل ملوحة والأكثر طراوة قد تكون خيارًا مناسبًا عند الرغبة في تقليل تناول الصوديوم، لكن حداثة الجبن أو طراوته لا تضمن وحدهما انخفاض محتواه من الملح أو الدهون.

ولهذا يُفضل مقارنة المعلومات الغذائية على العبوة عند توافرها، واختيار الأنواع الأقل في الصوديوم والدهون المشبعة، مع الالتزام بحصص معتدلة.

فوائد الجبنة الرومي

هل الجبنة الرومي تسبب الصداع؟

قد يلاحظ بعض الأشخاص الإصابة بالصداع بعد تناول أنواع معينة من الجبن المعتق، ويرتبط ذلك لدى بعضهم بمركبات تتكون خلال التعتيق، من بينها التيرامين (Tyramine).

ويختلف تأثير هذه المركبات من شخص إلى آخر، كما أن تناول الجبنة الرومي لا يؤدي بالضرورة إلى الصداع لدى الجميع. وإذا تكرر الصداع بعد تناول نوع معين من الجبن، فمن المفيد ملاحظة العلاقة واستشارة الطبيب، خاصة إذا كان الصداع شديدًا أو مصحوبًا بأعراض أخرى.

فوائد الجبنة الرومي

هل الجبنة الرومي مفيدة للعظام؟

تحتوي الجبنة الرومي على الكالسيوم الذي يلعب دورًا أساسيًا في بناء العظام والأسنان والحفاظ على صحتهما. كما أشار المنشور إلى فيتامين K2 ودوره في عملية التمثيل الغذائي للكالسيوم، إلا أن محتوى الجبنة الرومي من هذا الفيتامين قد يختلف حسب نوع المنتج وطريقة تصنيعه.

وتعتمد صحة العظام على مجموعة من العوامل، تشمل الحصول على كميات كافية من الكالسيوم وفيتامين D، وممارسة النشاط البدني، واتباع نظام غذائي متوازن، وليس على تناول نوع واحد من الجبن.