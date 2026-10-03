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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

بطولات أبهرت العالم.. وزير الداخلية يهنئ وزير الدفاع ورئيس الأركان بذكرى انتصارات أكتوبر

وزير الداخلية
وزير الداخلية
مصطفى الرماح

بعث اللواء محمود توفيق وزير الداخلية ، ببرقية تهنئة للفريق أشرف سالم زاهر ، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، بمناسبة الإحتفال بذكرى إنتصار أكتوبر المجيد. 

جاء فيها:-

بمناسبة الإحتفال بذكرى السادس من أكتوبر المجيدة ،يطيب لى وهيئة الشرطة أن أتقدم لسيادتكم والمجلس الأعلى للقوات المسلحة والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم فى مأموريات حفظ السلام، بأسمى آيات التهنئة وأصدق مشاعر التقدير.

لقد كان عطاء قواتنا المسلحة الباسلة وسيظل متصلاً بمسيرة العمل الوطنى.. وقد سجل التاريخ بأحرف من نور دورها الوطني فى كل معارك التحرير ومواقف النضال ، وفى ميادين البذل والعطاء وتذخر ملحمة العبور العظيم فى السادس من أكتوبر عام 1973، ببطولات أبهرت العالم وحازت على تقديره وإحترامه .

حفظ الله قواتنا المسلحة عريناً للأبطال ومهداً للتضحيات ونبراساً للوطنية والعطاء ، إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .

وكل عــام وسيادتكـم بخــير ،،


 كما بعث محمود توفيق وزير الداخلية ببرقية تهنئة الفريق أحمد فتحى خليفة"رئيس أركان حرب القوات المسلحة". 

جاء بها:-

بمناسبة ذكرى السادس من أكتوبر المجيدة يشرفنى وهيئة الشرطة أن نبعث لسيادتكم والقادة والضباط وضباط الصف والجنود وزملائهم بمأموريات حفظ السلام بأخلص التهانى وأصدق الأمنيات . 

سيظلُ نصر أكتوبر العظيم عام 1973 دوماً شعلة مضيئة فى تاريخ العسكرية المصرية وشاهداً على بطولات وتضحيات رجال القوات المسلحة الباسلة الذين جادوا بأرواحهم الطاهرة لإسترداد الأرض وصون العزة والإباء لتبقى مصرنا الغالية مرفوعة الهامة رايتها خفاقة على مر الزمان .

حفظ الله جيش مصر الباسل وسدد على طريق الحق خطاه إنه تعالى نعم المولى ونعم النصير .


 

وكل عــام وسيادتكــم بخــــير ،،



 

وزير الداخلية القائد العام للقوات المسلحة إنتصار أكتوبر

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