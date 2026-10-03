قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
إشادة برلمانية بمنتدي العلمين للأعمال.. نواب: فرصة لتصدير الخبرة المصرية في التنمية العمرانية ..والمرحلة المقبلة تتطلب بناء شراكات تخدم شعوب أفريقيا
الرئيس السيسي يعلن رسميا افتتاح جلسات منتدى العلمين - إفريقيا للأعمال
كلب ميت.. الداخلية تكشف تفاصيل الفيديو المثير لسيدتين يدفنان شيئا بالقاهرة
عماد الدين حسين: منتدى العلمين للأعمال أكثر فاعلية من القمم الأفريقية
ملحمة وطنية شاهدة على نبل التضحية.. وزير الداخلية يهنئ الرئيس السيسي بـ نصر أكتوبر
وظائف جامعة الأزهر 2026 .. شروط التعيين والأوراق المطلوبة
انسحاب مقاتلي جبهة تحرير تيجراي من عاصمة الإقليم بعد تقدم حكومي
تضاءل فرص مشاركة ياسر إبراهيم في مباراة القمة أمام الزمالك
القمة 133.. طاقم تحكيم إسباني يقترب من إدارة مباراة الزمالك والأهلي
أسعار الدواجن والبيض ترتفع مجددًا.. قفزة في البانيه بعد شهور من التراجع
الأوراق المطلوبة.. شروط وطريقة التقديم في وظائف شركات الكهرباء 2026 لجميع التخصصات
تفاصيل حالة الطقس المتوقعة للأسبوع الحالي.. تحذير من هذه الظاهرة
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

ضمن مبادرة «معًا بالوعي نحميها» قومي المرأة يطلق حملة وطنية موسعة لبناء الوعي

مبادرة معا بالوعي نحميها
مبادرة معا بالوعي نحميها
أمل مجدى

يطلق المجلس القومي للمرأة حملة توعوية وطنية موسعة تحت مظلة مبادرة «معًا بالوعي نحميها»، التي أطلقها المجلس وتحظى بالرعاية الكريمة للسيدة انتصار السيسي، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، وذلك في خطوة جديدة لتعزيز الوعي المجتمعي بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع، وترسيخ منظومة القيم الإيجابية.

 
وأكدت المستشارة أمل عمار، رئيسة المجلس ، أن الحملة تأتي انطلاقًا من إيمان المجلس بأن الوعي يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة، وصون استقرار المجتمع، وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف الانتقال بالوعي من مجرد رسالة تُسمع إلى سلوك يُمارس، ومن معلومة تُعرف إلى مسؤولية تُترجم إلى فعل.
وتتضمن الحملة حزمة متكاملة من الأنشطة والرسائل التوعوية، تشمل حملة موسعة لطرق الأبواب في مختلف المحافظات، وحملة إعلامية إذاعية، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية لطلاب وطالبات عدد من الجامعات، بما يضمن الوصول المباشر إلى مختلف فئات المجتمع، وتعزيز الحوار والتواصل حول القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.


هذا ومن المقرر أن تستهدف حملة طرق الأبواب الوصول المباشر إلى السيدات والأسر في القرى والمجتمعات المحلية، من خلال رائدات المجلس، بما يسهم في نشر الرسائل التوعوية وتعزيز التواصل المباشر مع المرأة والأسرة في مختلف محافظات الجمهورية، وسوف يسبق انطلاق الحملة الميدانية تنظيم تدريب لمقررات فروع المجلس بالمحافظات للتعريف برسائل الحملة وآليات تنفيذها، يعقبه تدريب للرائدات في 27 محافظة، تمهيدًا لبدء فعاليات الحملة على الأرض.
فيما تتضمن الحملة الإعلامية 30 تنويهًا إذاعيًا توعويًا، بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضوة المجلس، تتناول خلالها مجموعة من الرسائل والقضايا التي تستهدف تعزيز الوعي المجتمعي، وترسيخ القيم الإيجابية، ودعم استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.
وفي إطار استهداف الشباب وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، تتضمن الحملة تنظيم لقاءات توعوية في عدد من الجامعات، بمختلف المحافظات، وذلك انطلاقًا من أهمية بناء وعي الشباب باعتبارهم شريكًا أساسيًا في حماية المجتمع، وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء، ومواجهة الأفكار والممارسات التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.
ومن الجدير بالذكر أن الحملة تتناول عددًا من القضايا المحورية، من بينها مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الوعي بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء، ودعم التماسك الأسري، ومناهضة العنف، ونشر ثقافة التربية الإيجابية واحترام كبار السن، كما تسلط الضوء على مخاطر المخدرات والمراهنات الإلكترونية والهجرة غير الشرعية، وتعزز ثقافة السلامة المرورية، وترشيد استهلاك المياه، والحد من إهدار الطعام، ودعم المنتج المحلي، إلى جانب إعلاء قيم العمل والإنتاج والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

القومي للمرأة المرأة معا بالوعي نحميها المجلس القومي للمرأة الوعي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

أسياس أفورقي يغادر إلى مصر لتلبيةً لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي

أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

محمد رمضان

محمد رمضان يرد على تطوير مسجد بجوار مديرية أمن الجيزة: هنعمل شيء مُبهر وفخم

ترامب

ناقش الحرب بـ 3دول .. اجتماع عاجل لمسؤولي إدارة ترامب في كامب ديفيد

معالي

260 دقيقة بـ57 مليون جنيه.. إعلامي يكشف خسائر الزمالك بسبب لاعب

ترشيحاتنا

بيتكوين

بيتكوين تتراجع دون 85 ألف دولار رغم صعودها إلى أعلى مستوى

الدكتور محمد فريد وزير الاستثمار والتجارة الخارجية

وزير الاستثمار: تعزيز الشراكة بين الشركات ومؤسسات التمويل لدعم قدرات التصدير

وزارة التجارة الصينية

الصين تفتح تحقيقا لمكافحة الإغراق في "بي-نيتروتولوين" من الاتحاد الأوروبي

بالصور

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق والجبنة الرومي

طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق
طريقة عمل فطير مشلتت بالسجق

هل الجبنة الرومي مفيدة للأطفال؟.. اعرف ماذا يحدث لجسمك عند تناولها

فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي
فوائد الجبنة الرومي

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

فيديو

الفريق أول فؤاد ذكري

الفريق أول فؤاد ذكري.. الرجل الذي حاصر إسرائيل وأغلق باب المندب في وجه العدو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد