قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
سأتعامل مع الإساءة بالقانون.. أميرة أديب ترد على أزمة شهادتها على زواج رجلين
الرئيس السيسي: الاستقرار ركيزة أساسية لتحقيق التنمية
أمطار غزيرة تضرب مدينتى برانى والنجيلة في مطروح | صور
المطارات المصرية تنتعش.. 235 ألف راكب زيادة خلال أغسطس وسبتمبر
الرئيس السيسي: التنمية الاقتصادية لا تُبنى في دول غير مستقرة.. والأمن ركيزة للاستثمار
أسياس أفورقي يغادر إريتريا إلى مصر تلبيةً لدعوة الرئيس السيسي
بفوائد 18.25%.. تفاصيل شهادة ووديعة رد الجميل لكبار السن من بنك ناصر
قبل نهاية عقده مع الزمالك.. هل دخل الأهلي في مفاوضات للتعاقد مع أحمد فتوح ؟
أجمل دعاء فى الصباح.. ردده يسخر الله لك من يقضي حاجتك ويفرج كربتك
الرئيس السيسي: اهتمام خاص بملف الشركات الناشئة لمواكبة التحولات الاقتصادية
الأهلي يوافق على فسخ عقد رضا سليم ورحيله في يناير | خاص
إصابة 12 شخصا فى حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمطروح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

قومي المرأة يطلق حملة وطنية في 27 محافظة لتعزيز وعي الأسرة والمجتمع

مبادرة "معا بالوعي نحميها"
مبادرة "معا بالوعي نحميها"
أ ش أ

أطلق المجلس القومي للمرأة ، حملة توعوية وطنية موسعة تحت مظلة مبادرة "معا بالوعي نحميها"، التي أطلقها المجلس وتحظى برعاية السيدة انتصار السيسي قرينة رئيس الجمهورية ، وذلك في مختلف محافظات الجمهورية، بهدف تعزيز الوعي بقضايا المرأة والأسرة والمجتمع وترسيخ القيم الإيجابية ودعم استقرار الأسرة والمجتمع.

وأكدت المستشارة أمل عمار رئيسة المجلس، أن الحملة تنطلق من إيمان المجلس بأن الوعي يمثل ركيزة أساسية لحماية الأسرة وصون استقرار المجتمع وتعزيز قدرة المواطنين على مواجهة التحديات، مشيرة إلى أن الحملة تستهدف تحويل الوعي من مجرد رسالة تُسمع إلى سلوك يمارس، ومن معلومة تعرف إلى مسئولية تترجم إلى فعل.

وتتضمن الحملة حزمة من الأنشطة التوعوية، في مقدمتها حملة موسعة لطرق الأبواب في مختلف المحافظات، وحملة إعلامية إذاعية تضم 30 تنويها توعويا، إلى جانب تنظيم لقاءات توعوية لطلاب وطالبات عدد من الجامعات بمختلف المحافظات، بما يضمن الوصول المباشر إلى شرائح مختلفة من المجتمع وفتح قنوات للحوار حول القضايا التي تمس حياة المواطنين بصورة مباشرة.

وتستهدف حملة طرق الأبواب الوصول مباشرة إلى السيدات والأسر في القرى والمجتمعات المحلية من خلال رائدات المجلس، لنشر الرسائل التوعوية وتعزيز التواصل مع المرأة والأسرة في مختلف المحافظات.

ويسبق بدء الحملة الميدانية تنظيم تدريب لمقررات فروع المجلس بالمحافظات للتعريف برسائل الحملة وآليات تنفيذها، يعقبه تدريب للرائدات في 27 محافظة، تمهيدا لبدء فعاليات الحملة على الأرض.

وتتضمن الحملة الإعلامية 30 تنويهًا إذاعيًا توعويًا، بصوت الكاتبة الصحفية نشوى الحوفي، عضوة المجلس، تتناول مجموعة من الرسائل والقضايا الهادفة إلى تعزيز الوعي المجتمعي وترسيخ القيم الإيجابية ودعم استقرار الأسرة المصرية وتماسك المجتمع.

كما تتضمن الحملة تنظيم لقاءات توعوية في عدد من الجامعات بمختلف المحافظات، في إطار استهداف الشباب وتعزيز وعيهم بالقضايا المجتمعية، باعتبارهم شريكًا أساسيًا في حماية المجتمع وترسيخ قيم المسؤولية والانتماء ومواجهة الأفكار والممارسات التي تهدد استقرار الأسرة والمجتمع.

وتتناول الحملة عددا من القضايا المحورية، من بينها مواجهة الشائعات والمعلومات المضللة، وتعزيز الوعي بالأمن الرقمي وحماية الخصوصية، وترسيخ الهوية الوطنية والانتماء، ودعم التماسك الأسري، ومناهضة العنف، ونشر ثقافة التربية الإيجابية واحترام كبار السن.

كما تسلط الحملة الضوء على مخاطر المخدرات والمراهنات الإلكترونية والهجرة غير الشرعية، إلى جانب تعزيز ثقافة السلامة المرورية، وترشيد استهلاك المياه، والحد من إهدار الطعام، ودعم المنتج المحلي، وإعلاء قيم العمل والإنتاج والانضباط والمسؤولية المجتمعية.

المجلس القومي للمرأة مبادرة معا بالوعي نحميها السيدة انتصار السيسي

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بريطانيا والإمارات

الإمارات تهدد بريطانيا بسبب نادي مانشستر سيتي .. ما أسباب الأزمة؟

محمد رمضان

بعد شراء أرض مديرية أمن الجيزة.. هل يطوّر محمد رمضان المسجد الملاصق؟

فلاي دبي

أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي

فلاي دبي

مفاجأة صادمة.. عُمان منعت مساعد طيار فلاي دبي من القيادة بسبب مخاوف من التطرف

الزمالك

أحمد سليمان يكشف المرشح لمنصب المدير الرياضي للزمالك

عموتة

مدرب الأهلي يتخذ هذا القرار قبل مباراة القمة مع الزمالك.. ما الجديد؟

منتخب مصر

منتخب مصر ينفي شائعات سب إبراهيم حسن للاعبين بعد مباراة أنجولا

أرشيفي

تصعيد غير مسبوق من ميليشيا الحوثي الإرهابية ضد السعودية

ترشيحاتنا

ياسر قمر

ياسر قمر من الرأس الأخضر: نعمل لخدمة اللعبة.. ولا نشغل أنفسنا بالمتربصين

رياض محرز

محرز يقترب من تجربة قطرية جديدة بعد رحيله عن الأهلي السعودي

الحسين عموتة

عموتة يستعين بشباب الأهلي في كأس عاصمة مصر

بالصور

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل
المشير أحمد إسماعيل

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات
الرئيس الراحل محمد أنور السادات

الواي فاي بطيء بالليل؟.. 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت
الواي فاي بطيء بالليل؟ 6 أسباب ممكن تكون وراء ضعف الإنترنت

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها
قبل ما تحولي فلوس على إنستاباي.. 6 حاجات لازم تتأكدي منها

فيديو

المشير محمد عبد الغني الجمسي

صنف ضمن أبرع 50 قائدا عسكريا في التاريخ.. كشكول الجمسي وسر عبقرية حرب أكتوبر

الفريق سعد الدين الشاذلي

الفريق سعد الدين الشاذلي.. قائد التخطيط لمعركة العبور

المشير أحمد إسماعيل

المشير أحمد إسماعيل.. الرجل الذي قاد جيش مصر في حرب أكتوبر| بروفايل

الرئيس الراحل محمد أنور السادات

السادات.. ثعلب السياسة وقائد معركة العبور| فيديو وصور

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد