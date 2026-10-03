الصين تفتح تحقيقا لمكافحة الإغراق في "بي-نيتروتولوين" من الاتحاد الأوروبي

أعلنت وزارة التجارة الصينية، اليوم السبت، أن الصين أطلقت تحقيقًا لمكافحة الإغراق يتعلق بواردات مادة "بي-نيتروتولوين" من الاتحاد الأوروبي.

وقال متحدث باسم الوزارة - في تصريح أوردته وكالة الأنباء الصينية (شينخوا) - إن التحقيق بدأ بعد طلب من الصناعة المحلية، حيث أظهرت أدلة أولية من مقدمي الطلبات بقاء حجم واردات "بي-نيتروتولوين" من الاتحاد الأوروبي عند مستوى مرتفع من عام 2022 إلى عام 2025، في حين انخفضت الأسعار بنحو 60 في المائة بشكل تراكمي خلال الفترة المذكورة، مشيرًا إلى أن الواردات المغرقة من الاتحاد الأوروبي تسببت في إلحاق أضرار بعمليات الإنتاج والتشغيل للصناعة المحلية في الصين.

وأضاف المتحدث أن الطلب يلبي متطلبات بدء تحقيق في مكافحة الإغراق بموجب القانون الصيني وقواعد منظمة التجارة العالمية، مشيرًا إلى أن الصين ستجري التحقيق وفقًا للقوانين واللوائح ذات الصلة، وستحمي بشكل كامل حقوق جميع الأطراف المعنية.

وذكرت الوزارة أن مادة "بي-نيتروتولوين"، المعروفة أيضًا باسم "4-نيتروتولوين"، تستخدم بشكل أساسي لإنتاج المواد الكيميائية التي يتم تطبيقها على نطاق واسع في الأصباغ والمبيدات الحشرية والمستحضرات الصيدلانية.