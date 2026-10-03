محرز يقترب من تجربة قطرية جديدة بعد رحيله عن الأهلي السعودي

يستعد الجزائري رياض محرز لخوض تجربة جديدة في الملاعب الخليجية، بعدما اقترب من الانتقال إلى صفوف الشمال القطري، عقب نهاية مشواره مع الأهلي السعودي.

وأكد الصحفي الإيطالي فابريزيو رومانو، عبر حسابه على منصة "إكس"، وجود اتفاق شفهي بين محرز ونادي الشمال بشأن الانتقال، مشيرًا إلى أن الصفقة ستكون بموجب عقد قصير المدى.

ومن المنتظر أن يستكمل الطرفان الإجراءات النهائية خلال الفترة المقبلة، تمهيدًا للإعلان الرسمي عن انتقال قائد منتخب الجزائر إلى النادي القطري.

وكان محرز قد غادر صفوف الأهلي خلال شهر يونيو الماضي، بعد 3 مواسم قضاها مع الفريق، نجح خلالها في تحقيق لقب دوري أبطال آسيا للنخبة، قبل أن يصبح لاعبًا حرًا.

وسيمنح انتقال محرز إلى الشمال فرصة جديدة للمشاركة في دوري أبطال آسيا للنخبة، خاصة مع وجود النادي القطري ضمن منافسات البطولة خلال الموسم الحالي.

وتحمل تجربة محرز المقبلة مواجهة مرتقبة مع فريقه السابق، إذ يلتقي الشمال مع الأهلي يوم 23 نوفمبر المقبل في دوري أبطال آسيا للنخبة، في مباراة قد تشهد الظهور الأول للنجم الجزائري أمام "الراقي" منذ رحيله عن صفوفه.

ويترقب جمهور الشمال إتمام الصفقة رسميًا، في ظل الاتفاق المبدئي بين الطرفين، لبدء محرز فصلًا جديدًا في مسيرته بعد مغادرة الأهلي.