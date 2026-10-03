اللاعب ينتظر العرض الرسمي.. ناد إماراتي يستهدف التعاقد مع ياسر إبراهيم

كشف أحمد حسن عن اهتمام أحد الأندية الإماراتية بالتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “نادي إماراتي يبدي اهتمامه بالتعاقد مع ياسر إبراهيم واللاعب ينتظر عرض رسمي في يناير المقبل”.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل العرض المقدم من نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد إن ياسر إبراهيم قد يرحل عن الأهلي بنفس السيناريو الذي حدث مع رامي ربيعة، ولكن مع اختلاف الوجهة، حيث ستكون ليبيا بدلًا من الإمارات.