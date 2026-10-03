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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

اللاعب ينتظر العرض الرسمي.. ناد إماراتي يستهدف التعاقد مع ياسر إبراهيم

ياسر ابراهيم
ياسر ابراهيم
سارة عبد الله

كشف أحمد حسن عن اهتمام أحد الأندية الإماراتية بالتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال الفترة المقبلة.

وكتب أحمد حسن عبر فيسبوك: “نادي إماراتي يبدي اهتمامه بالتعاقد مع ياسر إبراهيم واللاعب ينتظر عرض رسمي في يناير المقبل”.

وكان قد كشف الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، عبر قناة «أون سبورت»، تفاصيل العرض المقدم من نادي أهلي بنغازي الليبي للتعاقد مع ياسر إبراهيم، مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، خلال فترة الانتقالات المقبلة.

وقال إبراهيم عبد الجواد إن ياسر إبراهيم قد يرحل عن الأهلي بنفس السيناريو الذي حدث مع رامي ربيعة، ولكن مع اختلاف الوجهة، حيث ستكون ليبيا بدلًا من الإمارات.

أحمد حسن نادي إماراتي ياسر إبراهيم

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