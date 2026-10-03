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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

رياضة

ياسر قمر من الرأس الأخضر: نعمل لخدمة اللعبة.. ولا نشغل أنفسنا بالمتربصين

ياسر قمر
ياسر قمر
عمرو مصطفى

يتواجد المهندس ياسر قمر، رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة، حاليًا في دولة الرأس الأخضر، للمشاركة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي للكرة الطائرة، والتي تشهد عددًا من المناقشات والمباحثات المهمة بشأن مستقبل اللعبة وتطويرها على مستوى القارة.

ياسر قمر من الرأس الأخضر: نعمل بإخلاص لخدمة اللعبة.. ولا نشغل أنفسنا بالمتربصين

وأكد المهندس ياسر قمر ، أن مجلس إدارة الاتحاد المصري يضع مصلحة الكرة الطائرة وتطويرها على رأس أولوياته، مشددًا على أنه يؤدي عمله بما يرضي الله، ولا يشغل نفسه بأصحاب المصالح أو المتربصين بالاتحاد، مؤكدًا أن العمل والإنجازات هما الرد الحقيقي على أي محاولات للتشويش.

وقال رئيس الاتحاد المصري للكرة الطائرة  ما يهمني هو أداء واجبي وخدمة الكرة الطائرة المصرية، والعمل على تطويرها وتحقيق المزيد من الإنجازات».

وأضاف: «أحرص خلال وجودي في الرأس الأخضر على المشاركة الفعالة في اجتماعات الاتحاد الأفريقي، والمناقشات التي تستهدف خدمة وتطوير الكرة الطائرة في القارة، وتعزيز التعاون بين الاتحادات الأفريقية بما يخدم مستقبل اللعبة».

ووجه ياسر قمر الشكر إلى الكابتن حسن عابد، المدير التنفيذي للاتحاد المصري للكرة الطائرة، على الجهود الكبيرة التي يبذلها، مؤكدًا أنه يعمل بإخلاص وتفانٍ من أجل خدمة الكرة الطائرة المصرية.

واختتم قمر تصريحاته بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب استمرار العمل والتركيز على الملفات المهمة، بما يساهم في مواصلة مسيرة التطوير والارتقاء بالكرة الطائرة المصرية على المستويين القاري والدولي.

ياسر قمر اتحاد الكرة الطائرة الراس الاخضر تونس الاتحاد الإفريقي لكرة الطائرة

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