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وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أعاد لمصر عزتها وكرامتها
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

وزير الدفاع للرئيس: نصر أكتوبر أعاد لمصر عزتها وكرامتها

القوات المسلحة
القوات المسلحة
محمد إبراهيم

بعث الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، ببرقية تهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة لعام 2026.

جاء فيها: "الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية - القائد الأعلى للقوات المسلحة، يسعدني أن أتقدم لسيادتكم بأسمى آيات التهاني بمناسبة الاحتفال بالذكرى الثالثة والخمسين لنصر أكتوبر المجيد، ذلك النصر الذي سطرته القوات المسلحة بدماء أبنائها الأبرار، وأعاد للوطن وشعبه العظيم عزته وكرامته.

وسيظل نصر أكتوبر 1973 صفحة مضيئة في تاريخنا الحديث، تجسدت فيها إرادة الشعب المصري وبسالة قواته المسلحة في ملحمة العبور والتحرير، وأثبتت أن الإرادة الوطنية الصلبة قادرة على تحقيق المستحيل، وأن مصر لا تنكسر ولا تفرط في شبر من أرضها المقدسة.

إن رجال القوات المسلحة، وهم يهنئون سيادتكم بهذه المناسبة، يجددون العهد على مواصلة أداء مهامهم بكل الإخلاص والتفاني، محافظين على مكتسبات النصر، مؤكدين وقوفهم خلف قيادتكم الحكيمة لمواصلة مسيرة البناء والتنمية وتحقيق طموحات وتطلعات شعب مصر العظيم.

حفظكم الله ورعاكم، وسدد على طريق الحق خطاكم، وكل عام وسيادتكم بخير.

كما بعث الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، ببرقية تهنئة مماثلة للرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، بهذه المناسبة.

كما أصدر الفريق أشرف سالم زاهر، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة ووزارة الإنتاج الحربي، بمناسبة الاحتفال بذكرى نصر أكتوبر المجيد لعام 2026.

كما أصدر الفريق أحمد خليفة، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، توجيهًا لتهنئة القادة والضباط وضباط الصف والصناع العسكريين والجنود، وأفراد القوات المسلحة المشاركين بقوات حفظ السلام، والعاملين المدنيين بالقوات المسلحة، بذات المناسبة.

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