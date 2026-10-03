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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

في ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي.. الأوقاف: صوت عذب وإرث قرآني خالد

الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي
إيمان طلعت

تُحيي وزارة الأوقاف ذكرى ميلاد القارئ الكبير الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي رحمه الله تعالى، أحد أبرز قُرَّاء القرآن الكريم في مصر والعالم الإسلامي، وصاحب الصَّوت العذب، والأداء المؤثِّر، الذي ترك أثرًا طيبًا في نفوس محبي القرآن الكريم داخل مصر وخارجها.

من هو الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي؟

وُلد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي في ٣ من أكتوبر عام ١٩٤٧ بقرية النَّسِيميَّة، التابعة لمركز المنصورة بمحافظة الدقهلية، وحفظ القرآن الكريم قبل بلوغه السنة العاشرة من عمره؛ تحقيقًا لأمنية والده، الذي حرص على تنشئته على حب القرآن الكريم وخدمته.

وبعد حصوله على الشَّهادة الابتدائيَّة بتفوق عام ١٩٥٩، التحق بالمعهد الديني بمدينة المنصورة، حيث تلقى العلوم الشرعية والأزهرية، وأظهر تفوقًا ملحوظًا في حفظ القرآن الكريم وتلاوته، كما برزت موهبته منذ صغره في الابتهالات، والمدائح النبوية، والقصائد الدينية.

وواصل الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي دراسته حتى تخرَّج في كلية أصول الدين بجامعة الأزهر الشريف، ثم عمل واعظًا بالأزهر الشريف، مواصلًا رسالته في خدمة القرآن الكريم، ونشر تعاليم الدين.

وفي عام ١٩٨٥ التحق الشيخ الطنطاوي بالإذاعة قارئًا، وبعد اعتماده بإذاعة وسط الدلتا، اعتُمد قارئًا بالإذاعات المصرية، ثم انتقل إلى الإذاعات الطويلة والخارجية؛ لما تميَّز به من كفاءةٍ، وجماهيريةٍ وأداءٍ متميِّزٍ.

وسافر الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي إلى العديد من الدول العربية والإسلامية والأجنبية؛ لإحياء ليالي شهر رمضان المبارك، وتلاوة القرآن الكريم للجاليات المسلمة، ومن بينها: هولندا، والولايات المتحدة الأمريكية، وكندا، والبرازيل، والأرجنتين، والنمسا، وألمانيا، واليابان، ودول الخليج العربي، حاملًا رسالة القرآن الكريم إلى مختلف أنحاء العالم.

وظل الشيخ الطنطاوي مخلِصًا لرسالته في خدمة كتاب الله تعالى حتى رحل عن عالمنا في ٢٦ من يوليو عام ٢٠١٧، عن عمرٍ ناهز السبعين عامًا، بعد مسيرةٍ حافلةٍ بالعطاء، تاركًا إرثًا من التلاوات الخاشعة التي لا تزال حاضرة في وجدان محبي القرآن الكريم.

وتؤكد وزارة الأوقاف، في ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي، حرصها على إبراز سير أعلام دولة التِّلاوة المصرية، والتعريف بإسهاماتهم في خدمة كتاب الله تعالى، واستلهام مسيرتهم في الإخلاص والإتقان؛ تقديرًا لما تركوه من إرثٍ قرآنيٍّ خالدٍ، وأثرٍ طيِّبٍ في نفوس محبي القرآن الكريم.

ذكرى ميلاد الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الشيخ محمد عبد الوهاب الطنطاوي الأوقاف القرآن الكريم

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