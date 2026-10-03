أوقفته عُمان عن العمل .. تفاصيل مثيرة وجديدة بشأن مساعد طيار فلاي دبي



كشفت مصادر عن إسم مساعد الطيار العماني المتهم بمحاولة تفجير طائرة فلاي دبي المتجهة إلى تل أبيب الأربعاء الماضي ‏حيث يدعى "همام الهمامي".

وأفاد مسؤولون كبار في أجهزة الاستخبارات وإنفاذ القانون بأن مساعد الطيار في رحلة "فلاي دبي" -الذي يُزعم أنه هاجم قائد الطائرة وحاول إسقاط الرحلة المتجهة إلى إسرائيل يوم الأربعاء- هو مواطن عُماني سبق أن أوقفته شركة "الطيران العُماني" عن الطيران بعد تصنيفه كـ "خطر أمني".

وذكرت مصادر لشبكة "إيه بي سي نيوز" أنه تبيّن -أثناء عمل المشتبه به كمتدرب في وظيفة مساعد طيار لدى "الطيران العُماني" عام 2024- أنه كان بحوزته مواد متطرفة.

وأشارت المصادر إلى أنه سُمح للمشتبه به بمواصلة العمل لدى الشركة في وظيفة إدارية.

وأضافت المصادر أن المسؤولين الذين يحققون في الحادث لا يزالون يحاولون تحديد كيفية السماح للمشتبه به لاحقاً بالطيران لصالح "فلاي دبي"، وكيف انتهى به المطاف ليشغل منصب مساعد الطيار في قمرة قيادة طائرة متجهة إلى إسرائيل.

وتشير المصادر المطلعة على التحقيق إلى أن المشتبه به -الذي نُقل يوم الخميس من المملكة العربية السعودية إلى دولة الإمارات العربية المتحدة- "يتعاون" مع السلطات التي تحقق في الحادث، وقد ألمح إلى أن نيته كانت إسقاط الطائرة في إسرائيل.

وكانت "فلاي دبي" قد أصدرت بياناً في وقت سابق من يوم الجمعة، نُسب إلى الرئيس التنفيذي للشركة، جاء فيه أنه -بناءً على طلب السلطات- قامت "فلاي دبي" بـ "تعليق عملياتها مؤقتاً إلى تل أبيب حتى إشعار آخر".

وأضاف البيان أن "تحقيقاً رسمياً شاملاً، بقيادة السلطات المعنية وبدعم كامل من فلاي دبي، يجري حالياً".

وقد تم تجنب وقوع كارثة بفضل تصدي قائد الطائرة، سميت ماتشار، للهجوم، وقيام عدد من الركاب بالسيطرة على المهاجم وتقييده، وذلك بعد أن تسبب المهاجم في دفع الطائرة نحو هبوط حاد وسريع.

وقال أحد الركاب، وهو سباك إسرائيلي يُدعى يانيف هايون، إنه سحب أدوات التحكم لضبط توازن الطائرة إلى أن تولى المهمة طيارٌ ثالث كان مسافراً في مقصورة الركاب. وفي النهاية، هبطت الطائرة بسلام في تبوك بالمملكة العربية السعودية.

صرح الدكتور شوتا موساييف -أحد الركاب الذين هرعوا إلى مقدمة الطائرة- لشبكة "إيه بي سي نيوز" (ABC News) في مقابلة أجريت معه هذا الأسبوع، بأن المهاجم -الذي كان ملطخاً بالدماء ومُقيَّداً على الأرض خارج قمرة القيادة- أخبره بأنه من سلطنة عمان.

وأضاف موساييف أن المشتبه به طلب منه في مرحلة ما أن يقتله.

وقال موساييف: "لقد قال: ’اقتلني أرجوك، اقتلني أرجوك‘".

وذكرت مصادر أن من المتوقع أن يتواجد مسؤولون إسرائيليون في الموقع للمشاركة في استجواب المشتبه به.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد صرح يوم الجمعة بأن المهاجم المشتبه به -الذي لم يذكر اسمه- قد خضع لعملية "تطرف إسلامي".

وقال نتنياهو في مقطع فيديو نشره مكتبه: "لقد جاء ليُسقِط الطائرة بمن فيها من ركاب. نحن نحقق فيما إذا كان قد أُرسِل من قِبَل جهة ما، ومن أرسله سيدفع ثمناً باهظاً للغاية".

كما جدد نتنياهو إشادته بـ "حايون" وبقية الركاب الأبطال لمنعهم وقوع "مأساة تضاهي أحداث 11 سبتمبر".