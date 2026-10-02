قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
برلماني: وعي المصريين خط الدفاع الأول في مواجهة محاولات استهداف الدولة
إسبانيا.. «سانشيز» يدرس الدعوة لانتخابات مبكرة بعد هزيمة حكومته في تصويت بشأن الإسكان
مفاجأة.. شريكة إيلون ماسك وأم 4 من أبنائه: أنهى علاقتنا دون سابق إنذار
قرار ترامب كأن لم يكن.. القضاء الأمريكي يعيد كبير المدعين العامين في سياتل إلى منصبه
روسيا: انسحاب القوات الأمريكية والتحالف من العراق يعزز قدرة بغداد على حماية أمنها
لميس الحديدي: استهداف المدينة المنورة استفزاز لمشاعر المسلمين.. ومصر لن تنسى غزة
نجحت قواتنا في اقتحام قناة السويس.. ننشر أبرز بيانات حرب أكتوبر
مجـ زرة جديدة في إثيوبيا.. أكثر من 50 قتيلا خلال 3 أيام جنوب تيجراي
منتخب الشباب يخوض مرانه الأخير استعداداً لمواجهة المغرب
قائمة الزمالك للمشاركة في دوري أبطال أفريقيا للأندية لليد
وزير الاستثمار: خفض التعريفات الجمركية خطوة مهمة تحقيق التكامل الأفريقي
إصابة فلسطينيين في اقتحام بلدة غرب الخليل وهجوم مستوطنين على قرية شرق رام الله
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مصطفى بكري يتحدث عن تداعيات واقعة طائرة فلاي دبي والتحركات الإقليمية

الإعلامي مصطفى بكري
الإعلامي مصطفى بكري
إسراء صبري

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن تداعيات واقعة طائرة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي شهدت حادثًا داخل غرفة القيادة أدى إلى تغيير مسار الرحلة وهبوطها اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الواقعة جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية أمريكية جديدة في المنطقة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بحركة الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

واسترسل: واقعة الطائرة تتزامن مع التحركات العسكرية والأمنية في المنطقة يستدعي متابعة التطورات بهدوء، مشيرًا إلى تقارير عن تعزيز دفاعات صاروخية وحماية منشآت حيوية في عدد من دول المنطقة، ومؤكدًا ضرورة التماسك وعدم استباق الأحداث أو التنبؤ بتداعياتها.

مصطفى بكري واقعة طائرة «فلاي دبي» دبي تل أبيب

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تغيير الساعة

تغيير الساعة وبدء التوقيت الشتوي يوم جمعة.. رجع ساعتك إلى 11:00 بدلا من 12:00

سعر الذهب

2000 جنيه| تراجع كبير يضرب سعر الجنيه الذهب وعيار 21 الآن مفاجأة

حسام حسن

قرار جديد من حسام حسن تجاه 4 لاعبين في منتخب مصر

الأرصاد

الأرصاد تحذر من أمطار رعدية ورياح مثيرة للأتربة.. وانخفاض الحرارة 10 درجات

الطماطم

نائب رئيس شعبة الخضروات يكشف حقيقة وصول سعر الطماطم إلى 45 أو 50 جنيهًا

موعد التوقيت الشتوي

موعد التوقيت الشتوي 2026 في مصر وتغيير الساعة

 الكابتن سميت ماتشهار

لم يكن بوسعي ترك الأخرين يموتون .. أول تصريحات من قائد طائرة فلاي دبي

سعر الدولار

سعر الدولار أمام الجنيه المصري وفقا لآخر تحديث

ترشيحاتنا

نشرة المرأة والمنوعات

نشرة المرأة والمنوعات| أضرار شرب الماء للرضع .. نظام غذائي بسيط يخفف أعراض القولون العصبي

المغص الكلوي

المغص الكلوي| ألم مفاجئ لا يحتمل.. وهذه أبرز الأعراض والأسباب وطرق العلاج

قشر الموز

بلاش ترميه.. فوائد غير متوقعة لقشر الموز

بالصور

حالة نادرة لطفلة عمرها عام ونصف.. استخراج جنين مشوه من معدتها

تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية
تفاصيل اكتشاف جنين داخل معدة طفلة بالمنوفية

الجري البطيء لمدة 10 دقائق يعزز السعادة ويحسن التركيز.. دراسة تكشف الفوائد

تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ
تأثير الجري البطيء على الدماغ

من قلب باريس.. هاندا أرتشيل تخطف الأنظار بإطلالة صيفية أمام برج إيفيل| صور

هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل
هاندا أرتشيل

10 أطعمة تحافظ على صحة القلب وتساعد على خفض الكوليسترول.. تعرف عليها

أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب
أطعمة تحافظ على صحة القلب

فيديو

معكم منى الشاذلي

الشاي والسكر في حسابات حرب أكتوبر.. كيف أدارت مصر مواردها قبل المعركة؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

احمد عبد القوى

أحمد عبد القوى يكتب: الحلم الذي عبر الشارع

السيسي

عادل نصار يكتب: رسائل واضحة في توقيت شديد الحساسية

الكاتب الصحفي محمد صبيح

محمد صبيح يكتب: السينما والفنون.. رؤية التحديات وطرح الحلول

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: الملك أوسركاف

منال الشرقاوي

منال الشرقاوي تكتب: «فتى أحلامي».. من أقنعة أوسكار وايلد إلى صوت عبد الحليم

المزيد