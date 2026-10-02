مصطفى بكري يتحدث عن تداعيات واقعة طائرة فلاي دبي والتحركات الإقليمية

تحدث الإعلامي مصطفى بكري عن تداعيات واقعة طائرة «فلاي دبي» المتجهة من دبي إلى تل أبيب، والتي شهدت حادثًا داخل غرفة القيادة أدى إلى تغيير مسار الرحلة وهبوطها اضطراريًا في مدينة تبوك السعودية.

وأوضح بكري، خلال تقديمه برنامج «حقائق وأسرار» المذاع عبر قناة «صدى البلد»، أن الواقعة جاءت بالتزامن مع تحركات عسكرية وأمنية أمريكية جديدة في المنطقة، إلى جانب إجراءات مرتبطة بحركة الطيران بين الإمارات وإسرائيل.

واسترسل: واقعة الطائرة تتزامن مع التحركات العسكرية والأمنية في المنطقة يستدعي متابعة التطورات بهدوء، مشيرًا إلى تقارير عن تعزيز دفاعات صاروخية وحماية منشآت حيوية في عدد من دول المنطقة، ومؤكدًا ضرورة التماسك وعدم استباق الأحداث أو التنبؤ بتداعياتها.