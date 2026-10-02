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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الهنود ليسوا قتلة.. مودي يشيد بشجاعة الطيار الهندي الذي أحبط اختطاف طائرة فلاي دبي

رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والطيار سميت ماتششار
رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، والطيار سميت ماتششار
خاطر عبادة

أشاد رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، الخميس، بالطيار الهندي سميت ماتششار، مؤكداً أنه حال دون وقوع "مأساة من نوع 11 سبتمبر" بعد إحباطه محاولة مساعد الطيار إسقاط رحلة فلاي دبي المتجهة من دبي إلى تل أبيب.

وقال مودي في حفل بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لجنة الخدمة العامة المركزية (UPSC): "في حادث الأمس، أظهر الكابتن سميت صبراً ملحوظاً وحضوراً ذهنياً وشجاعة، وكما قال رئيس وزراء إسرائيل اليوم، فقد منع هندي وقوع مأساة شبيهة بأحداث 11 سبتمبر"، في إشارة إلى هجمات 2001 التي أسفرت عن مقتل نحو 3000 شخص. 

وأضاف: "شجاعة وصبر الكابتن سميت ماتششار وحسن تصرفه  تملأ قلوبنا فخراً"، فقد اتخذ قرارا في أجزاء من الثانية".
وتابع مودي :" نحن الهنود لسنا قتلة، بل منقذي أرواح، لقد تحمل هذا الطيار إصابات في جسده وخاطر بحياته، لكنه رفع من شأن 1.4 مليار هندي".



اتصال بعائلة الطيار


وجاءت تصريحات مودي بعد ساعات من اتصاله بأسرة الطيار. 
وقال: "تحدثت اليوم مع والده بهوبيندرا بهاي ووالدته جيتا بهين وزوجته سونال بهين. هو يخضع حالياً للعلاج والعالم كله فخور به. أناشد المواطنين الدعاء له بطول العمر والصحة، فهو من رفع اسم الهند عالياً".

وكانت الرحلة شهدت الأربعاء حادثة خطيرة، حيث يُزعم أن مساعد الطيار، وهو مواطن عماني لم يتم الكشف عن هويته، طعن قائد الطائرة من طراز بوينغ 737 ماكس 8، ما أدى لاشتباك داخل قمرة القيادة وسقوط الطائرة من ارتفاع 14,300 قدم خلال 30 ثانية تقريباً فوق شمال السعودية.

إشادة إسرائيلية

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أشاد بدوره بشجاعة ماتششار الاستثنائية قائلاً: "إنه عمل بطولي مذهل من جانبه ومن جانب الطيار الهندي ومن الأشخاص الذين ساعدوهم. لقد أوقفوا كارثة كان من الممكن أن تكون عالمية"، مثنياً أيضاً على الراكب الإسرائيلي يانيف الذي ساعد في السيطرة على المهاجم.

وأكدت السفارة الهندية أن ماتششار يتلقى العلاج في مستشفى بالسعودية، وحالته مستقرة بعد خضوعه لعملية جراحية.

من هو الطيار البطل؟

وبحسب مصادر، فإن ماتششار من منطقة غاتكوبار الشرقية في مومباي وكان يقيم في دبي للعمل. انضم لأسطول 737 في فلاي دبي كقائد مباشر في يونيو 2022 بعد 11 عاماً في شركة سبايس جيت، حيث ترقى إلى قائد طيار أول ومدرب طيارين منذ نوفمبر 2020. ويملك 9750 ساعة طيران وشهادة في إدارة الأعمال، فيما يعمل شقيقه طياراً في شركة أكاسا.


تفاصيل اللحظات الحرجة

 

وتُظهر بيانات Flightradar24 و ADS-B Exchange أن الطائرة أقلعت من دبي الساعة 7:05 صباحاً وحلقت على ارتفاع 34 ألف قدم، قبل أن تبدأ هبوطاً حاداً الساعة 8:21 صباحاً بتوقيت السعودية، على بعد 235 كم شمال شرق تبوك، حيث انخفض ارتفاعها من 33,225 قدماً إلى 18,925 قدماً خلال 37 ثانية بمعدل 23 ألف قدم في الدقيقة، بينما المعدل الطبيعي 2000 قدم في الدقيقة.

وتُظهر صور من تبوك تمزق دفة التوجيه من ذيل الطائرة، وهو تلف قد يحدث عند تحريك أسطح التحكم بقوة مفرطة وبسرعة عالية.

وهبطت الطائرة إلى 16,600 قدم بسرعة 598 عقدة (1107 كم/ساعة)، ثم ارتفعت أكثر من 5 آلاف قدم قبل أن تستقر عند 15 ألف قدم. وفُقد تتبعها لتسع دقائق، وعند استئنافه في الساعة 8:31 أظهر جهاز الإرسال الرمز 7700 الخاص بالطوارئ، ثم تحول في 8:35 إلى الرمز 7500 الخاص بالاختطاف، دون معرفة من قام بضبطهما.

وحلقت الطائرة نحو الشمال الغربي إلى الأردن ثم عادت وكانت فوق الأراضي السعودية بحلول الساعة 8:45 صباحاً، قبل هبوطها الاضطراري.

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