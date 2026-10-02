الأهلي يختتم تجاربه الودية بالفوز على مصر المقاصة بثلاثية

فاز الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي على مصر المقاصة، بثلاثة أهداف دون رد، في المباراة الودية التي أقيمت مساء اليوم، على ملعب مختار التتش بالجزيرة، ضمن برنامج الإعداد الذي وضعه الجهاز الفني استعدادًا لاستئناف المسابقات الرسمية.

الأهلي يفوز على المقاصة وديًا

تقدم أقطاي عبد الله للأهلي في الشوط الأول، وأضاف أشرف بن شرقي وحسين الشحات هدفين في الشوط الثاني، لتنتهى المباراة بفوز الأهلي بثلاثية نظيفة.

وكان الأهلي قد حقق الفوز على الاتحاد المصراتي الليبي بأربعة أهداف مقابل هدفين، في أولى تجاربه الودية خلال فترة التوقف الحالية.

وحرص الجهاز الفني بقيادة الحسين عموتة على تجهيز جميع اللاعبين ورفع معدلات الجاهزية الفنية والبدنية في التدريبات، مع الاستفادة الكاملة من اللقاءين الوديين قبل العودة إلى خوض المنافسات الرسمية. ويلتقي الأهلي مع بترول أسيوط يوم 7 أكتوبر الجاري في بطولة كأس عاصمة مصر.