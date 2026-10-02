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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

طقس السبت.. أمطار تمتد للقاهرة ورياح مثيرة للرمال والعظمى بالصعيد 38 مئوية

الأرصاد
الأرصاد
أ ش أ

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد غدًا السبت، طقس مائل للحرارة على السواحل الشمالية، وحار على القاهرة الكبرى والوجه البحري وشمال الصعيد وجنوب سيناء، وشديد الحرارة على جنوب الصعيد، فيما يكون الطقس ليلًا معتدل الحرارة على أغلب الأنحاء.

كما توقع خبراء الأرصاد أن تتكون شبورة مائية صباحًا على بعض الطرق المؤدية من وإلى شمال البلاد حتى القاهرة الكبرى ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

وتوجد فرص لسقوط أمطار خفيفة قد تكون متوسطة على مناطق من محافظات السواحل الشمالية وشمال الوجه البحري ومناطق من الصحراء الغربية ووسط الصعيد، قد تكون غزيرة أحيانًا بنسبة 20% على بعض المناطق، وذلك على فترات متقطعة.

كما توجد فرص ضعيفة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من جنوب الوجه البحري ومدن القناة وسيناء وشمال محافظة البحر الأحمر، قد تمتد إلى مناطق من القاهرة الكبرى، على فترات متقطعة.

وتنشط الرياح على أغلب الأنحاء، وقد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من الصحراء الغربية وشمال الصعيد، على فترات متقطعة.

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط؛ فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح جنوبية غربية إلى شمالية غربية.

أما حالة البحر الأحمر؛ فتكون معتدلة، ويتراوح ارتفاع الموج بين 1.5 و2.25 متر، واتجاه الرياح شمالية غربية.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على محافظات ومدن مصر

القاهرة: العظمى 31 والصغرى 20.

العاصمة الجديدة: العظمى 32 والصغرى 19.

6 أكتوبر: العظمى 32 والصغرى 18.

بنهــــا: العظمى 31 والصغرى 19.

دمنهور: العظمى 29 والصغرى 19.

وادي النطرون: العظمى 31 والصغرى 18.

كفر الشيخ: العظمى 29 والصغرى 19.

بلطيم: العظمى 29 والصغرى 20.

المنصورة: العظمى 29 والصغرى 19.

الزقازيق: العظمى 31 والصغرى 20.

شبين الكوم: العظمى 30 والصغرى 19.

طنطا: العظمى 30 والصغرى 19.

دمياط: العظمى 30 والصغرى 22.

بورسعيد: العظمى 32 والصغرى 23.

الإسماعيلية: العظمى 32 والصغرى 19.

السويس: العظمى 31 والصغرى 20.

العريش: العظمى 32 والصغرى 20.

رفح: العظمى 31 والصغرى 19.

رأس سدر: العظمى 32 والصغرى 21.

نخل: العظمى 31 والصغرى 17.

كاترين: العظمى 25 والصغرى 12.

الطور: العظمى 32 والصغرى 23.

طابا: العظمى 31 والصغرى 18.

شرم الشيخ: العظمى 33 والصغرى 25.

الغردقة: العظمى 34 والصغرى 24.

الإسكندرية: العظمى 28 والصغرى 20.

العلمين الجديدة: العظمى 27 والصغرى 20.

مطروح: العظمى 26 والصغرى 19.

السلوم: العظمى 25 والصغرى 19.

سيوة: العظمى 28 والصغرى 18.

رأس غارب: العظمى 32 والصغرى 23.

سفاجا: العظمى 33 والصغرى 24.

مرسى علم: العظمى 34 والصغرى 24.

شلاتين: العظمى 36 والصغرى 25.

حلايب: العظمى 33 والصغرى 25.

أبو رماد: العظمى 35 والصغرى 24.

مرسى حميرة: العظمى 36 والصغرى 25.

أبرق: العظمى 36 والصغرى 24.

جبل علبة: العظمى 35 والصغرى 24.

رأس حدربة: العظمى 32 والصغرى 25.

الفيوم: العظمى 31 والصغرى 20.

بني سويف: العظمى 31 والصغرى 19.

المنيا: العظمى 32 والصغرى 19.

أسيوط: العظمى 33 والصغرى 20.

سوهاج: العظمى 34 والصغرى 21.

قنا: العظمى 37 والصغرى 22.

الأقصر: العظمى 37 والصغرى 23.

أسوان: العظمى 38 والصغرى 24.

الوادي الجديد: العظمى 35 والصغرى 23.

أبوسمبل: العظمى 38 والصغرى 25.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من المدن والعواصم العربية

مكة: العظمى 40 والصغرى 28.

المدينة: العظمى 41 والصغرى 30.

الرياض: العظمى 40 والصغرى 28.

المنامة: العظمى 39 والصغرى 31.

أبوظبي: العظمى 39 والصغرى 29.

الدوحة: العظمى 38 والصغرى 31.

الكويت: العظمى 39 والصغرى 29.

دمشق: العظمى 26 والصغرى 12.

بيروت: العظمى 27 والصغرى 22.

عمان: العظمى 25 والصغرى 15.

القدس: العظمى 26 والصغرى 15.

غزة: العظمى 29 والصغرى 21.

بغداد: العظمى 34 والصغرى 26.

مسقط: العظمى 31 والصغرى 28.

صنعاء: العظمى 27 والصغرى 10.

الخرطوم: العظمى 41 والصغرى 31.

طرابلس: العظمى 27 والصغرى 19.

تونس: العظمى 30 والصغرى 21.

الجزائر: العظمى 29 والصغرى 21.

الرباط: العظمى 27 والصغرى 19.

درجات الحرارة المتوقعة غدًا على عدد من مدن وعواصم العالم

أنقرة: العظمى 18 والصغرى 07.

إسطنبول: العظمى 20 والصغرى 15.

إسلام آباد: العظمى 34 والصغرى 21.

نيودلهي: العظمى 36 والصغرى 24.

جاكرتا: العظمى 32 والصغرى 23.

بكين: العظمى 24 والصغرى 12.

كوالالمبور: العظمى 33 والصغرى 25.

طوكيو: العظمى 25 والصغرى 15.

أثينا: العظمى 21 والصغرى 17.

روما: العظمى 28 والصغرى 16.

باريس: العظمى 23 والصغرى 12.

مدريد: العظمى 24 والصغرى 16.

برلين: العظمى 21 والصغرى 11.

لندن: العظمى 21 والصغرى 12.

مونتريال: العظمى 17 والصغرى 08.

موسكو: العظمى 11 والصغرى 04.

نيويورك: العظمى 25 والصغرى 14.

واشنطن: العظمى 26 والصغرى 15.

نواكشوط: العظمى 34 والصغرى 26.

أديس أبابا: العظمى 25 والصغرى 11.

هيئة الأرصاد الجوية السواحل الشمالية القاهرة الكبرى

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