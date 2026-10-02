رسميًا.. مصر تحتضن كأس العرب للأندية في صيف 2027

أعلن الاتحاد العربي لكرة القدم إقامة بطولة كأس العرب للأندية في العاصمة المصرية القاهرة، خلال الفترة من 21 يوليو وحتى 8 أغسطس من عام 2027، وفقًا لما كشف عنه الإعلامي مهيب عبد الهادي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك».

وأكد مهيب عبد الهادي أن الاتحاد العربي قرر تنظيم البطولة في القاهرة صيف العام المقبل، لتستضيف مصر منافسات البطولة خلال الفترة المحددة، وسط ترقب لمشاركة الأندية العربية في الحدث الكروي.

ومن المقرر أن تقام منافسات كأس العرب للأندية في الفترة من 21 يوليو إلى 8 أغسطس 2027، على أن تتضح خلال الفترة المقبلة التفاصيل المتعلقة بنظام البطولة والأندية المشاركة وملاعب إقامة المباريات.

وتحظى البطولة باهتمام جماهيري واسع، في ظل مشاركة الأندية العربية وما تشهده مواجهاتها من منافسة بين الفرق الساعية إلى التتويج باللقب.