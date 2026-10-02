القبض على سائق سيارة فان صدم أخرى بالقاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات منشور مدعوم بمقطع فيديو وصور تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "فان" لقيامه بالسير برعونة والاصطدام بسيارته حال سيره بأحد الطرق بالقاهرة ولاذ بالفرار.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (سائق – مقيم بدائرة قسم شرطة منشأة ناصر)، وبمواجهته إعترف بارتكاب الواقعة بتاريخ 28/ سبتمبر المنقضى على النحو المشار إليه حال سيره بأحد الطرق بدائرة قسم شرطة مدينة نصر ثان، وعلل هروبه لعدم حمله رخصة تسيير للسيارة قيادته.

تم التحفظ على السيارة واتخاذ الإجراءات القانونية.