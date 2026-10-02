عبد الغفار: 50% من مؤشرات استراتيجية الصحة حققت تقدمًا جيدًا.. و5 منها تجاوزت المستهدف بـ120%

كشف الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، عن نتائج متابعة مؤشرات استراتيجية الصحة المصرية، موضحًا أن الوزارة وضعت 26 مؤشرًا رئيسيًا لقياس مستوى التقدم في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للصحة خلال الفترة من 2024 حتى 2030.

المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء

وقال الدكتور خالد عبدالغفار، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين، إن الوزارة أجرت تقييمًا لما تحقق خلال عام 2025، في إطار المتابعة المستمرة لمؤشرات الأداء.

وأوضح وزير الصحة أن نحو 50% من المؤشرات الرئيسية حققت تقدمًا جيدًا خلال العام الماضي، بينما تم الوصول إلى ما يقرب من 100% من المستهدف في مؤشرين، فيما تجاوزت نتائج 5 مؤشرات نسبة المستهدف لتصل إلى 120%.

وأشار إلى أن تحقيق نسبة تتجاوز 100% لا يعني تجاوز الهدف النهائي للاستراتيجية، وإنما يعني تحقيق المستهدف المرحلي “بوتيرة أسرع” من الجدول الزمني المحدد، موضحًا أنه إذا كان هناك مستهدف مقرر تحقيقه خلال 5 أو 6 سنوات وتم الوصول إلى النتيجة المستهدفة في فترة أقصر؛ فإن ذلك ينعكس على نسبة الإنجاز المرحلية.

تحسين الأداء بصورة مستمرة

وأكد الدكتور خالد عبدالغفار أن الوزارة تعمل من خلال نظام لمتابعة الأداء ومؤشرات قياس واضحة، بما يسمح بمراجعة ما تم إنجازه، ورصد الجوانب التي تحتاج إلى مزيد من العمل، وتحسين الأداء بصورة مستمرة.

وأشار إلى أن الوزارة تعمل أيضًا على تطوير «داشبورد» لمتابعة المؤشرات، وإتاحة صورة أكثر وضوحًا عن مستوى التقدم في مختلف الملفات الصحية.