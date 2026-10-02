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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

وزير الصحة: اللي بنعمله أقل بكتير من المطلوب.. ونسعى لبناء منظومة صحية مؤسسية

وزير الصحة
وزير الصحة
محمد البدوي

أكد الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، أن منظومة الصحة في مصر ما زالت أمامها تحديات كبيرة، مشددًا على أن العمل مستمر لتحسين الأداء وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين.

وقال وزير الصحة والسكان، خلال جلسة حوارية بحضور الدكتور ضياء رشوان، وزير الدولة للإعلام، وعدد من المفكرين والإعلاميين والصحفيين والمتخصصين: «المؤكد إن إحنا اللي بنعمله أقل بكتير من المتوقع وأقل بكتير من المطلوب».

خطوات مدروسة ومؤسسية 

وأضاف أن السؤال الأهم هو ما إذا كانت الدولة تسير في الطريق الصحيح، وتعمل وفق خطوات مدروسة ومؤسسية يمكن البناء عليها خلال السنوات المقبلة، مؤكدًا أن العمل المؤسسي هو الضامن لاستمرار التطوير.

 المنظومة الصحية الحالية

وأوضح الدكتور خالد عبدالغفار أن المنظومة الصحية الحالية تبني على ما تحقق خلال السنوات السابقة، وتستهدف ترك أساس يمكن لمن يأتي بعد ذلك استكماله وتطويره، مشيرًا إلى أن استدامة العمل لا ترتبط بشخص أو مسؤول وإنما بالمؤسسات.

 آراء المتخصصين والمفكرين والإعلاميين

وأشار إلى أهمية الاستفادة من آراء المتخصصين والمفكرين والإعلاميين في تقييم الأداء، مؤكدًا أن مثل هذه اللقاءات تتيح للمسؤول التعرف على نقاط القوة والجوانب التي تحتاج إلى مزيد من التطوير.

 تحسين تجربة المواطن

وأكد وزير الصحة أن الهدف النهائي هو تحسين تجربة المواطن داخل المنظومة الصحية، وبناء نظام يعمل بصورة مؤسسية، ويستفيد من الخبرات السابقة، ويستشرف احتياجات المستقبل، بما يسهم في تحسين جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

وزير الصحة خالد عبدالغفار وزير الدولة للإعلام وزير الصحة والسكان

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