قبل زفافهما بأيام ..حريق يلتهم منزل عروسين في أخميم بسوهاج

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يوثق لحظات مأساوية لحريق ضخم التهم منزلاً كاملاً في شارع التأمينات بمدينة أخميم شرق محافظة سوهاج.

وأظهر الفيديو تصاعد ألسنة اللهب من داخل المنزل، وسط صراخ الأهالي ومحاولاتهم للسيطرة على النيران قبل وصول الحماية المدنية، في مشهد أثار حالة كبيرة من الحزن والتعاطف.

وحسب ما تم تداوله، اندلع الحريق بشكل مفاجئ والتهم جهاز عروسين كامل كان مجهزاً للزفاف، من أثاث وأجهزة كهربائية وملابس، وتحول كل شيء لرماد خلال دقائق.

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن سوهاج إخطاراً بالواقعة، وتم الدفع بعدد من سيارات الحماية المدنية للسيطرة على النيران ومنع امتدادها للمنازل المجاورة، فيما تجري الآن أعمال التبريد وحصر الخسائر.

وأثار الفيديو المتداول تعاطفاً واسعاً بين المستخدمين، الذين دعوا للعروسين بتعويض الله لهم، مطالبين بسرعة كشف أسباب الحريق ومحاسبة المتسبب إن وجد إهمال.