هو ده ينفع.. سيارة مياه تابعة لشركة الفيوم تثير استغراب الأهالي خلال أزمة انقطاع المياه

أثار مقطع فيديو متداول لسيارة مياه تابعة لشركة مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم حالة من الاستغراب والغضب بين أهالي المحافظة، وذلك بالتزامن مع أزمة انقطاع المياه المستمرة منذ أكثر من 24 ساعة.

وظهر في الفيديو، الذي انتشر على نطاق واسع عدد من الأطفال وهم يقفون بجوار خرطوم مياه ضخم يضخ المياه بغزارة في الشارع من سيارة تابعة للشركة، بينما علق الأهالي ساخرين: "هو ده ينفع؟"

ويأتي ذلك في الوقت الذي تعاني فيه مدينة الفيوم بالكامل من انقطاع لمياه الشرب، بعد كسر مفاجئ في الخط الرئيسي قطر 1000 مم بمنطقة المدابغ جنوب المدينة، فجر الخميس 1 أكتوبر، مما أدى لانقطاع المياه عن مدينة الفيوم بالكامل، وقرى "تلات والشيخ فضل وديسيا" بمركز الفيوم، وقرى "العجميين والنصارية وطبهار والسنجق وأبو حنشو" بإبشواي، وقرى "الرواشدية والشواشنة" بيوسف الصديق.

وكانت شركة مياه الفيوم قد أعلنت الدفع بسيارات مياه نقية صالحة للشرب لتوفير احتياجات المواطنين في مراكز إطسا وأبشواي وسنورس ومدينة الفيوم، مؤكدة أنه تمت السيطرة على موقع الكسر وتوقف اندفاع المياه إلى الشوارع.

وأعلنت الشركة، الانتهاء من أعمال الإصلاح وبدء فتح المياه تباعاً للمناطق المتأثرة، مع إعادة تأهيل الطرق المتضررة.

وطالب الأهالي الشركة بتوضيح حقيقة الفيديو المتداول، ومحاسبة المسؤول عن إهدار المياه في الشارع في ظل الأزمة.

