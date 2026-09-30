هيئة الدواء تحذر من الوصفات والمنتجات غير المسجلة عبر مواقع التواصل الاجتماعي

أكد الدكتور ياسين رجائي، مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية، أن الهيئة رصدت عددًا من المنصات على مواقع التواصل الاجتماعي التي تروج لوصفات ومنتجات غير مسجلة لدى هيئة الدواء المصرية.

وقال رجائي، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “ستوديو إكسترا”، عبر فضائية “إكسترا نيوز”، أن الهيئة تعمل على توعية المواطنين بخطورة التعامل مع المنتجات والوصفات غير المسجلة، داعيًا إلى ضرورة التأكد من اعتماد المنتجات وتسجيلها لدى الهيئة حفاظًا على صحة المواطنين وسلامتهم.

وأشار إلى أن بعض المنصات تستغل مواقع التواصل الاجتماعي في الترويج لمنتجاتها والإعلان عنها بصورة قد تعرض المواطنين للخطر، مؤكدًا أهمية إبلاغ الجهات المختصة عن أي وصفات أو منتجات غير صحيحة أو غير معتمدة.

وأضاف مساعد رئيس هيئة الدواء المصرية أن العقوبات تختلف بحسب طبيعة المخالفة والمنتج محل الواقعة، وتبدأ من توجيه خطاب تحذيري وفرض غرامات، وقد تصل إلى إغلاق المنصة أو حجبها، ووقف تداول المنتج وسحب المستحضر من الأسواق، فيما تتم إحالة بعض المخالفات إلى جهات التحقيق المختصة.

الجهات الرسمية للتحقق

وشدد رجائي على ضرورة تحري المواطنين الدقة قبل شراء أو استخدام أي منتج دوائي أو صحي يتم الترويج له عبر الإنترنت، موضحًا أنه يمكن التأكد من تسجيل المنتج من خلال رقم التسجيل أو التصريح الصادر عن هيئة الدواء المصرية، والرجوع إلى الجهات الرسمية للتحقق من مدى اعتماده.