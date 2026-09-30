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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

وزير الحرب الأمريكي: خفضنا عدد الجنرالات والأدميرالات بنسبة 20%

وزير الحرب الأمريكي
وزير الحرب الأمريكي
القسم الخارجي

قال وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث إن الإدارة الأمريكية اتخذت خطوات لإعادة هيكلة القيادة العليا للقوات المسلحة، مشيرًا إلى خفض عدد المناصب المخصصة للجنرالات والأدميرالات بنسبة 20%.

وأوضح هيجسيث أن هذه الخطوة تأتي في إطار توجه لإعادة تنظيم هيكل القيادة العسكرية وتقليص المناصب العليا، في مسعى تعلن عنه وزارة الحرب باعتباره جزءًا من إصلاحات تستهدف تقليل البيروقراطية وإعادة ترتيب هيكل القوات المسلحة. وكانت تقارير أمريكية قد أفادت بأن الخفض المخطط له يمثل توسعًا في إجراء سابق استهدف تقليص هذه المناصب بنسبة 10%.

وفي حديثه عن المواجهة مع إيران، قال هيجسيث إن ما وصفه بـ«الدرع التقليدي» لطهران تعرض لضربة قاصمة، مضيفًا أن الطموحات النووية الإيرانية «كُشفت أمام العالم»، في إشارة إلى العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران.

ووصف وزير الحرب الأمريكي العمليات العسكرية التي نفذتها بلاده ضد إيران بأنها «شجاعة وتاريخية»، مؤكدًا أن القوات الأمريكية نفذت المهام الموكلة إليها خلال المواجهة.

وتأتي تصريحات هيجسيث في وقت تستمر فيه الحرب بين الولايات المتحدة وإيران، بالتزامن مع تحركات دبلوماسية للتوصل إلى ترتيبات تنهي الصراع. وأكدت إيران، الأربعاء، تلقيها ردًا رسميًا من واشنطن على مقترحها الأخير لإنهاء الحرب، فيما لم تُكشف تفاصيل الرد الأمريكي بصورة كاملة.

وكان هيجسيث قد تحدث في وقت سابق عن العمليات العسكرية الأمريكية ضد إيران، معتبرًا أن الولايات المتحدة وجهت ضربات واسعة لقدرات طهران العسكرية، ومؤكدًا أن الرئيس دونالد ترامب لا يزال متمسكًا بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي.

وتأتي تصريحات الوزير الأمريكي بالتزامن مع إعادة ترتيب واسعة لهيكل القيادة العسكرية الأمريكية، في وقت تواجه فيه القوات المسلحة مهام وعمليات متعددة، بينما تستعد وزارة الحرب لطرح مزيد من تفاصيل خطتها المتعلقة بإعادة هيكلة المناصب العليا خلال الفترة المقبلة.
 

وزير الحرب الأمريكي بيت هيجسيث الإدارة الأمريكية إعادة هيكلة القيادة العليا وزارة الحرب

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