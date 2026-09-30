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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

انفجار خط الغاز يشل الكهرباء بدمشق وريفها.. 3 محطات تخرج من الخدمة في سوريا

أرشيفية
أرشيفية
القسم الخارجي

شهدت مناطق واسعة من العاصمة السورية دمشق وريفها انقطاعًا في التيار الكهربائي، مساء الأربعاء، عقب انفجار ضخم وقع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين الحرارية بمنطقة حران العواميد، بالقرب من مطار دمشق الدولي، وسط استمرار التحقيقات لمعرفة أسباب الانفجار.

وأعلنت الشركة السورية للكهرباء خروج محطات توليد دير علي والناصرية وتشرين عن الخدمة، بعد توقف إمدادات الغاز اللازمة لتشغيلها نتيجة الانفجار الذي اندلع في خط الغاز المغذي لمحطة تشرين.

وقالت الشركة إن الحريق الناجم عن الانفجار لا يزال مستمرًا، فيما تواصل الفرق المختصة التعامل مع الحادث والعمل على احتواء تداعياته.

وأوضحت أن توقف المحطات الثلاث سيؤدي إلى انخفاض كميات الطاقة الكهربائية المولدة، ما يترتب عليه زيادة ساعات التقنين الكهربائي بشكل مؤقت، بسبب النقص في القدرة التوليدية المتاحة.

وأكدت الشركة السورية للكهرباء أنها تتابع تطورات الوضع، مشيرة إلى أنها ستعلن تباعًا عن آخر المستجدات المتعلقة بالمحطات وواقع التغذية الكهربائية في دمشق وريفها.

انفجار خط الغاز الكهرباء بدمشق سوريا دمشق محطة تشرين الحرارية

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