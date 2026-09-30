حزب الله ينفي أي صلة بالخلية المقبوض عليها في سوريا

نفى "حزب الله" اللبناني بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط له بالخلية التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا.

وجاء في بيان العلاقات العامة لـ"حزب الله": "تنفي العلاقات الإعلامية في حزب الله بشكل قاطع أي علاقة أو ارتباط لحزب الله بالخلية المزعومة التي أعلنت وزارة الداخلية السورية عن توقيفها في منطقة حوض اليرموك في درعا، ويؤكد مجددا أنه ليس لديه أي تواجد في الأراضي السورية، ولا علاقة له بأي نشاط أمني أو عسكري فيها".

وأضاف البيان: "كما تؤكد حرص حزب الله الدائم على أمن سوريا واستقرارها وسلامة شعبها".

ودعت العلاقات العامة في الحزب الجهات الرسمية السورية إلى "التنبه للمحاولات التي تهدف إلى الزج باسم حزب الله بغية إثارة التوتر وزرع الفتنة بين لبنان وسوريا".

وشددت على "ضرورة التحقق من خلفيات هذه الادعاءات والجهات التي تقف وراءها، والبحث عن المستفيد الحقيقي من تأجيج التوتر بين البلدين، وهو العدو الإسرائيلي الذي يوغل في اعتداءاته على سوريا ولبنان، ويسعى إلى زعزعة أمن المنطقة واستقرارها".

ويوم أمس، أعلن جهاز الاستخبارات العامة السوري "إحباط مخطط تخريبي في منطقة حوض اليرموك بريف درعا، بعد عملية أمنية استباقية أسفرت عن إلقاء القبض على خلية مؤلفة من ثلاثة أشخاص".

وقالت الجهات الأمنية إن الخلية تتبع لـ"حزب الله". وأوضحت أنه جرى توقيف المتهمين عقب رصد "تحركات مرتبطة بمحاولات تجهيز منصات لإطلاق الصواريخ في المنطقة، بهدف استخدامها في تنفيذ اعتداءات من شأنها تهديد الأمن والاستقرار".