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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

أون لاين.. إحراج الطالبات غير المسددين للمصروفات بمدرسة ناهيا الحديثة بنات بالجيزة

مدرسة بالجيزة تنشر أسماء 260 طالبة تأخرن في المصروفات
مدرسة بالجيزة تنشر أسماء 260 طالبة تأخرن في المصروفات
ياسمين بدوي

حالة من الغضب أصابت أولياء أمور طلاب مدرسة ناهيا الحديثة بنات بمحافظة الجيزة ، بعد قيام إدارة المدرسة بنشر أسماء 260 طالبة تأخرن في دفع المصروفات المدرسية ، أمام الجميع على صفحتها الرسمية على فيس بوك

وقالت إدارة المدرسة في منشورها الموجود على صفحتها الرسمية : على طالبات الصف الثاني الإعدادي بمدرسة ناهيا الإعدادية الحديثة بنات،والاتى اسمائهن ، سرعة سداد المصروفات الدراسية للعام الدراسي ٢٠٢٦/٢٠٢٧، حيث أنه لا يمكن أن تترك أى طالبة واحدة غير مسددة للمصروفات المدرسية

وقد أثار إجراء فضح أسماء الطالبات غير المسددين للمصروفات على فيس بوك على صفحة المدرسة غضب الأهالي ، حيث قالت هداية شنن:هو ينفع الأسماء تنزل كده علي العام هي الناس حصلها ايه ، وقالت منى زيادة : هو ينفع اصلا الاسماء تكون علي الملأ كده ومنهم متفوقات ؟

وقال حمدي رضا : المفروض ف جروبات خاصة بكل فصل تبعتوا عليها ، وقال علي بسيوني : مش المفروض تقولو للطلبة؟ 

وعلى جانب آخر ، أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، خطابا لمديريات التربية والتعليم، استعداداً لأعمال امتحانات الشهادة الإعدادية 2027.

وقالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في خطابها الرسمي المرسل لمديريات التربية والتعليم ، إنه في ضوء إتاحة تسجيل استمارة الشهادة الإعدادية 2027 اعتبارا من 1 أكتوبر 2026، وحرصا على ضمان دقة واكتمال بيانات الطلاب المتقدمين لـ  امتحانات الشهادة الإعدادية 2027 وسلامة إجراءات التسجيل يرجى التنبيه المشدد على جميع الإدارات التعليمية والمدارس والطلاب بضرورة الإلتزام بالتعليمات والإجراءات الآتية:

- بالنسبة لطلاب الشهادة الإعدادية، يقوم الطالب بتفعيل واستلام البريد الإلكتروني الموحد الخاص به وكلمة المرور من خلال تطبيق الحساب المدرسي الموحد عبر الرابط.

- يقوم الطالب بالدخول على الموقع المخصص لتسجيل استمارة التقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية عبر الرابط، ويتم استكمال إجراءات الدخول والتسجيل وفقا للتعليمات المعلنة على النظام، مع مراعاة ما يلي:

  •  مراجعة جميع البيانات الظاهرة باستمارة التقدم مراجعة دقيقة قبل التسجيل.
  •  استكمال جميع البيانات المطلوبة، والتأكد من صحتها ومطابقتها للمستندات الرسمية.
  •  رفع الصورة الشخصية والمستندات المطلوبة وفقا للمواصفات والضوابط المحددة على النظام.
  •  في حالة وجود أي خطأ أو اختلاف في البيانات يتعين على الطالب الرجوع إلى المدرسة المختصة، وعدم استكمال أو اعتماد الاستمارة إلا بعد تصحيح البيانات إلكترونيا بمعرفة المدرسة من خلال استمارة بيانات التلميذ المخصصة لذلك.
  •  بعد التأكد من صحة واكتمال جميع البيانات يتم اعتماد الاستمارة بمعرفة الطالب وولي الأمر، ثم طباعتها وتسليمها إلى المدرسة وفقا للتعليمات المنظمة لذلك.
  •  يقوم الطالب بسداد الرسوم المقررة للتقدم لامتحانات الشهادة الإعدادية من خلال منافذ التحصيل المعتمدة والمتعاقدة مع الوزارة، ومنها: البريد المصري - فوري - إي فاينانس، وذلك وفقا للقواعد والتعليمات المالية المنظمة.
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