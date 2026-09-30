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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تكنولوجيا وسيارات

«أوبو» تطلق هاتف Oppo K14 Plus ببطارية 8000mAh وشاشة ألعاب فائقة السرعة

أوبو
أوبو
احمد الشريف

أعلنت شركة «أوبو» رسمياً عن إطلاق هاتفها الجديد «Oppo K14 Plus 5G» في السوق الهندي بمواصفات استثنائية. 

ويجمع الهاتف بين بطارية ضخمة غير مسبوقة وشاشة فائقة السلاسة مخصصة لعشاق الألعاب والاستخدام الشاق.

بطارية عملاقة

وفقاً لتقرير موقع GSMArena التقني، يحمل الهاتف بطارية جبارة بسعة 8000 مللي أمبير تدوم حتى ست سنوات من الاستخدام اليومي المنتظم.

وتدعم البطارية الشحن السريع بقدرة 45 واط، بجانب ميزة الشحن العكسي السلكي بقدرة 10 واط. 

وتتيح لك هذه الميزة استخدام الهاتف كـ "باور بانك" لشحن هواتفك وسماعاتك الذكية في الطوارئ بسهولة.

كما تدعم البطارية تقنية التغذية المباشرة أثناء الألعاب لحمايتها من السخونة وإطالة عمرها الافتراضي.

شاشة ساحرة بتردد 144 هرتز 

زودت أوبو هاتفها بشاشة أموليد مقاسها 6.78 بوصة بدقة 1.5K ومعدل تحديث سلس يبلغ 144 هرتز. 

وتصل الشاشة لسطوع مذهل يبلغ 3600 شمعة لرؤية واضحة ونقية جداً تحت أشعة الشمس المباشرة.

ونال الهاتف أعلى معايير الحماية العالمية "IP69K" لمقاومة الغبار ورذاذ الماء الساخن عالي الضغط تماماً. 

ويعني هذا المعيار أن الجهاز يتحمل أصعب الظروف البيئية والسقوط العرضي دون أي قلق.

أداء قوي بمعالج دايمنستي 

يعمل الجهاز بمعالج ميديا تيك "دايمنستي 7360 ماكس"، مدعوماً بغرفة تبريد بخارية لمنع ارتفاع الحرارة. 

وتقود منظومة التصوير كاميرا رئيسية بدقة 50 ميجابكسل مع مثبت بصري يمنع اهتزاز اللقطات نهائياً.

وتأتي الكاميرا مدعومة بعدسة عزل وميزات ذكاء اصطناعي لمسح العناصر غير المرغوبة وتحسين الصور. 

ولعشاق السيلفي، وفرت أوبو كاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل تمنحك صوراً نقية في مكالمات الفيديو.

أسعار هاتف Oppo K14 Plus 

يعمل الهاتف بنظام تشغيل أندرويد 16 الأحدث مع واجهة أوبو البرمجية الجديدة كولور أو إس 16.5. 

ويبدأ سعر الهاتف في الهند من نحو 30 ألف روبية لنسخة 6 جيجابايت رام و128 جيجابايت تخزين.

وتطرح أوبو الهاتف للبيع رسمياً يوم الثامن من أكتوبر القادم بلوني البرتقالي الشمسي والأبيض النجمي.

أوبو Oppo K14 Plus 5G دايمنستي 7360 ماكس ذكاء اصطناعي هاتف Oppo K14 Plus أندرويد 16

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