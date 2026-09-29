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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

حفل تكريم شيوخ المحامين والمتفوقين من أبناء محامي شرق طنطا

حفل تكريم المحامين
حفل تكريم المحامين
كتب: عبدالوكيل ابوالقاسم

شهد الدكتور عبدالحليم علام، نقيب المحامين ـ رئيس اتحاد المحامين العرب، حفل تكريم شيوخ المحامين وأبناء  المحامين المتفوقين بنقابة محامي شرق طنطا، بحضور  ماهر درويش، نقيب محامي شرق طنطا، وعدد من أعضاء مجلس النقابة العامة وأعضاء مجلس النقابة الفرعية.

وأعرب نقيب المحامين عن سعادته بالمشاركة في حفل تكريم شيوخ المهنة والمتفوقين من أبناء السادة المحامين، مؤكدًا أهمية تكريم النماذج المشرفة من أبناء المهنة وأسر المحامين.

وكشف الدكتور عبدالحليم علام عن حجم الضغوط والمقاومة التي تعرض لها منذ توليه مسؤولية نقابة المحامين، في إطار ما وصفه بمسيرة الإصلاح التي بدأها داخل النقابة، مؤكدًا أن العمل النقابي خلال هذه المرحلة شهد العديد من التحديات.

وأكد نقيب المحامين أنه عندما تولى المسؤولية في الفترة التكميلية خلفًا للراحل رجائي عطية، خاض عددًا من المعارك، من أبرزها ما شهدته نقابة القاهرة الجديدة، بهدف الحفاظ على أموال المحامين ومقدرات النقابة، مشددًا على أن الحسابات الانتخابية لم تكن شاغله خلال أداء مسؤولياته النقابية.

وأشار الدكتور عبدالحليم علام إلى أن إجراءات إحكام الرقابة وتطبيق قواعد الحوكمة وتنمية موارد النقابة أسهمت، وفقًا لما أعلنه، في وصول ميزانية النقابة إلى أكثر من ملياري ونصف المليار جنيه.

وانتقد نقيب المحامين ما تتعرض له النقابة ومجلسها من انتقادات عبر مواقع التواصل الاجتماعي، مؤكدًا أنها تستند إلى معلومات مغلوطة لا أساس لها من الصحة، ومرجعًا ذلك، بحسب تعبيره، إلى بعض الفاسدين والمنتفعين.

وتطرق نقيب المحامين إلى أزمة الاستيلاء على معاشات المحامين، مستعرضًا الإجراءات والجهود التي بذلتها النقابة للحفاظ على أموال أصحاب المعاشات وصون مستحقاتهم.

كما استعرض الجهود التي بذلتها نقابة المحامين خلال مناقشات قانون الإجراءات الجنائية الجديد، وما طرحته النقابة من رؤى وملاحظات خلال مراحل مناقشة القانون، بما يتعلق بضمانات وحقوق المحامين وأداء رسالتهم المهنية.

وفيما يتعلق بالمعاشات، أعلن الدكتور عبدالحليم علام أن النقابة ستبدأ اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل في تلقي طلبات الإحالة إلى المعاش، وفقًا للإجراءات المنظمة لذلك.

وطالب الدكتور عبدالحليم علام بالاصطفاف خلف نقابة المحامين ومجلسها، للحفاظ على ما تحقق من موارد وخدمات، ومواصلة العمل على تطوير النقابة وتعظيم الاستفادة من مقدراتها لصالح أعضاء الجمعية العمومية.

عبدالحليم علام نقيب المحامين حفل تكريم شيوخ المحامين محامي شرق طنطا اتحاد المحامين العرب المتفوقين

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