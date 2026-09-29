في حملة مكبرة.. ضبط 1.5 طن لحوم وكبدة مجمدة فاسدة بشبين القناطر

شنت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، حملة تفتيشية مكبرة على أماكن بيع وتداول وحفظ وتخزين اللحوم والدواجن والأسماك بدائرة مركز شبين القناطر، وذلك في إطار تكثيف الرقابة على الأسواق والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.



جاءت الحملة بناءً على توجيهات الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح محافظ القليوبية، والدكتور حامد الأقصنص رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، بتكثيف الحملات الرقابية على الأسواق وضبط المخالفات التي تهدد صحة المواطنين.

وترأس الحملة الدكتور هاني شمس الدين، وكيل وزارة الطب البيطري بالقليوبية، بمشاركة إدارة المجازر وتفتيش اللحوم، والدكتور عفيفي إبراهيم، والدكتور أيمن الشعراوي، بالتعاون مع هيئة سلامة الغذاء بالقليوبية، ممثلة في المهندس سيف شهاب والدكتورة نورهان أحمد.

وأسفرت الحملة عن ضبط كمية من اللحوم والكبدة المجمدة، تزن نحو 1.5 طن، وتبين تغيرها في الخواص الطبيعية ووجود علامات فساد عليها، بما يجعلها غير صالحة للاستهلاك الآدمي.

وتم التحفظ على المضبوطات، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، وتحرير المحاضر اللازمة، تمهيدًا لعرضها على النيابة العامة لاتخاذ القرار القانوني بشأنها.