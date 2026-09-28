حركة تغييرات محدودة في قيادات الشرطة بالقليوبية

أجرى اللواء وليد الشبراوي، مدير أمن القليوبية، حركة تغييرات محدودة شملت عددًا من مأموري أقسام ومراكز الشرطة ورؤساء المباحث بمديرية أمن القليوبية، في إطار دعم منظومة العمل الأمني وضخ دماء جديدة بعدد من المواقع الشرطية.



وشملت الحركة تعيين العقيد أحمد كمال مأمورًا لمركز شرطة شبين القناطر، والعميد محمد البهوتي مأمورًا لقسم ثان بنها، والعميد أحمد قدري مأمورًا لقسم ثان شبرا الخيمة.

كما تضمنت الحركة تعيين الرائد محمد ثروت رئيسًا لمباحث مركز شرطة شبين القناطر.

وتأتي التغييرات في إطار إعادة توزيع القيادات الأمنية، بما يدعم انتظام العمل الشرطي، ويعزز جهود حفظ الأمن والاستقرار والتعامل مع مختلف صور الجريمة بنطاق المحافظة.