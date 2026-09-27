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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

تحقيقات وملفات

تعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية الحضرية والريفية.. تفاصيل اجتماع وزيرة التنمية المحلية مع محافظ القليوبية

وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية
وزيرة التنمية المحلية والبيئة ومحافظ القليوبية
ايمان البكش

في إطار المتابعة المستمرة للمحافظات والمشروعات الخدمية والخطط الاستثمارية للمحافظات وملف المخالفات وتقنين الاراضي..

استعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية بالقليوبية 

التقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، اليوم الأحد مع الدكتور المهندس حسام عبد الفتاح، محافظ القليوبية بمقر الوزارة بالعاصمة الجديدة، لمتابعة عدد من ملفات العمل بالمحافظة، واستعراض الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية، وبحث آليات الإسراع بمعدلات التنفيذ لتحسين الخدمات للمواطنين.

لقاء محافظ القليوبية 

وخلال اللقاء، تابعت الدكتورة منال عوض مع محافظ القليوبية الموقف التنفيذي للمشروعات المدرجة بالخطة الاستثمارية للمحافظة للعام المالي 2026/2027، والإجراءات الخاصة بطرح وترسية المشروعات وبدء التنفيذ بمختلف المراكز والمدن والأحياء، مشيرة إلى أهمية الالتزام بالجداول الزمنية المحددة للتنفيذ ، وتعظيم الاستفادة من الاستثمارات الموجهة لقطاعات التنمية الحضرية والريفية والطرق وتحسين البيئة وتدعيم الخدمات المحلية والمجتمعية والتنمية الاقتصادية بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة لأبناء المحافظة .

تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة ودعم الاستثمار

كما تناول الاجتماع جهود المحافظة في تعظيم الاستفادة من الأصول والموارد المتاحة ودعم الاستثمار  لخلق فرص عمل وتعظيم المزايا النسبية المتاحة، حيث تم استعراض عدد من الفرص الاستثمارية في بعض مدن ومراكز المحافظة لتحقيق عوائد اقتصادية وموارد مالية تساهم ي خطط التنمية الجارية .

وأشار الدكتور حسام عبد الفتاح إلي سعي المحافظة إلى وضع رؤية متكاملة تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات لعدد من القطاعات الاقتصادية المختلفة ، بما يسهم في تعظيم الاستفادة من الأصول المملوكة للدولة وتحقيق المزيد من أوجه التنمية الاقتصادية المستدامة، وخلق فرص عمل جديدة للشباب، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في مختلف القطاعات.

وفيما يخص منظومة الادارة المتكاملة للمخلفات الصلبة تابعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة جهود المحافظة في رفع كفاءة عمليات الجمع والنقل والتخلص الآمن من المخلفات، والاستفادة من البنية الأساسية الجديدة للمنظومة، خاصة المحطتين الوسيطتين للمخلفات بمنطقتي عرب العليقات بالخانكة ومرصفا ببنها، واللتين تم افتتاحهما مؤخرًا ضمن جهود تطوير منظومة المخلفات بالمحافظة، إلى جانب متابعة أعمال رفع التراكمات التاريخية بعدد من المناطق و التأكيد على منع عودة التراكمات وتحسين مستوى النظافة بالشوارع والمناطق السكنية وتحسين الوضع البيئي والصحي بالمحافظة.

كما ناقشت الدكتورة منال عوض و محافظ القليوبية استعدادات وخطط الأجهزة التنفيذية الجارية لزراعة الطرق والمحاور الرئيسية للمحافظة بالأشجار والعمل علي زيادة الرقعة الخضراء والتوسع في زراعة الأشجار تنفيذاً لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية و تكليفات رئيس الوزراء في اجتماع مجلس المحافظين الأخير في هذا الشأن .

ملف التصالح في مخالفات البناء

كما شهد اللقاء استعراض مستجدات ملف التصالح في مخالفات البناء في إطار اهتمام وزارة التنمية المحلية والبيئة بتذليل أي عقبات تواجه المواطنين في هذا الملف وتقديم كل التسهيلات اللازمة للانتهاء من كافة الطلبات المقدمة ، حيث أشار محافظ القليوبية  إلى أنه يتم عقد اجتماعات تنسيقية دورية موسعة مع مسئولي ملفات التصالح في مخالفات البناء، للوقوف على آخر المستجدات ودفع عجلة العمل بهذه الملفات الحيوية، مع التأكيد على ضرورة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتسريع دورة العمل والانتهاء من الطلبات وتيسير الإجراءات على المواطنين.

وأكدت د. منال عوض ، أهمية مواصلة جهود المحافظة في إنهاء إجراءات التصالح، وسرعة فحص واستيفاء الطلبات واستكمال الإجراءات القانونية، مع تيسير الخطوات على المواطنين من خلال المراكز التكنولوجية، والتعامل الجاد مع الطلبات وفقًا لأحكام القانون واللوائح المنظمة، بما يسهم في تحقيق أهداف الدولة في تقنين أوضاع المخالفات.

ملف تقنين أراضي أملاك الدولة،

كما استعرض اللقاء مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة، حيث وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة بأهمية استمرار جهود المحافظة في سرعة إنهاء إجراءات التقنين، واستكمال أعمال المعاينات والفحص والتعاقد، مع تيسير الإجراءات للمواطنين الجادين، والتعامل الحاسم مع الحالات غير المستوفية للشروط، بما يحافظ على حقوق الدولة.

كما تابعت الدكتورة منال عوض جهود الأجهزة التنفيذية بالقليوبية في تنفيذ المرحلة الأولى من الموجة الـ30 لإزالة التعديات، والتي تم تنفيذها خلال الفترة من 29 أغسطس وحتى 18 سبتمبر 2026، والتعامل مع التعديات على أراضي الدولة والأراضي الزراعية ومخالفات البناء والمتغيرات المكانية غير القانونية، مع استمرار المتابعة الميدانية والتعامل الفوري مع أي مخالفات جديدة وفقًا للقانون.

واختتم اللقاء بمتابعة الموقف التنفيذي للمشروعات التنموية والخدمية التي يتم تنفيذها في إطار المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" حيث تتضمن المرحلة الأولي للمبادرة تنفيذ 703 مشروعًا في نطاق مركز شبين القناطر، وذلك في العديد من القطاعات الخدمية والتنموية، حيث تم الانتهاء من استلام 639 مشروعا من هذه المشروعات، وجار استكمال إجراءات وخطوات استلام الباقي لسرعة دخولها الخدمة بما يمكن من تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في القري المستهدفة .

التنمية المحلية منال عوض القليوبية مخالفات البناء التنمية المحلية والبيئة

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