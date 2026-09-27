لبنان.. هجمات متعددة تستهدف قرى في الجنوب وتقارير عن غارات على مناطق متفرقة

أفادت وسائل إعلام لبنانية بوقوع سلسلة من الهجمات على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان، في ظل تصاعد التوترات الميدانية في المنطقة.

وذكرت التقارير أن الهجمات طالت مناطق مس الجبل والمنصوري وهداطة، فيما نُشرت لقطات مصورة من منطقة صور تُظهر هجمات استهدفت بلدة المنصوري.

وأظهرت المقاطع المتداولة تصاعد أعمدة الدخان في محيط المنطقة، وسط تقارير عن تواصل الهجمات على عدد من المواقع في جنوب البلاد.

ولم تتضح حتى الآن طبيعة الأهداف التي طالتها الهجمات أو حجم الأضرار والخسائر البشرية الناجمة عنها.

وتأتي هذه التطورات في وقت تشهد فيه المناطق الحدودية والجنوبية اللبنانية توترا ميدانيا متواصلا، مع تكرار الهجمات والقصف الإسرائيلي في عدد من القرى والبلدات.